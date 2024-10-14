Diyetisyenler, kahveyle ilgili bu 3 efsaneye inanmayın diyor!

Kahve, dünya genelinde büyük bir popülerliğe sahip olmasına rağmen, hakkında birçok yanlış bilinen içeceklerden biri. Bu efsanelerin hangilerinin doğru olduğunu ayırt etmek ise çoğu zaman zor olabilir.

Kahvenin uykusuzluk yapmasından tansiyona etkisine kadar pek çok konuda yanlış anlaşılmalar bulunuyor. Uzmanlar, bu yaygın efsanelerin bir kısmının kahvenin sağlıklı tüketimi hakkında insanları yanlış yönlendirebileceğine dikkat çekiyor.

Diyetisyenlerin çürüttüğü 3 kahve efsanesi

'Kahve sağlığa zararlıdır'

Diyetisyenlerin sıklıkla karşılaştığı kahve efsanelerinden biri olan "Kahve sağlığa zararlıdır" ifadesi, aslında gerçeği yansıtmıyor. Uzmanlara göre, ölçülü kahve tüketimi sağlık açısından birçok fayda sağlıyor. cnbc.com Make İt'teki habere göre günde 400 miligrama kadar kafein (yaklaşık dört fincan kahve) tüketmenin, önerilen sınırlar içinde kaldığı sürece, sağlık açısından endişe yaratmadığını belirtiyor. Hatta, kahve antioksidanlar açısından zengin bir içecektir ve kalp-damar hastalıkları gibi kronik rahatsızlıkların gelişimini önlemeye yardımcı olabilir. Aynı zamanda, kahvenin enerji artırıcı etkisi ile üretkenlik ve atletik performansın da artmasına katkıda bulunabileceği vurgulanıyor. Ancak uzmanlar, kahveye eklenen kremalar, şekerler ve şurupların faydaları gölgeleyebileceğine dikkat çekiyor.

'Sabahın ilk saatlerinde kahve içmemelisiniz'

Diyetisyenler, kahve tüketimi konusunda sabahın erken saatlerinde dikkatli olunması gerektiğini vurguluyor. Özellikle sabah ilk iş olarak kahve içmenin bazı kişilerde mide rahatsızlığı ve gerginlik hissi yaratabileceğini belirtiyorlar. Bunun yerine, kahveyi öğleden önce tüketmenin daha uygun olabileceğini ifade ediyorlar, çünkü kafein etkisi altı saate kadar sürebiliyor ve uykuyu etkileyebiliyor. Diyetisyenler, sabahları asit reflüsü yaşayanların önce su içip hafif bir şeyler yemelerini öneriyor. Ayrıca, enerji düşüşü yaşanan öğleden sonra saatlerinde kahve yerine lif, sağlıklı yağlar veya protein açısından zengin atıştırmalıklar tüketmenin daha faydalı olabileceği tavsiye ediliyor.

'Günde 2 fincandan fazla kahve içmek çok fazladır'

Birçok kişi günde iki fincandan fazla kahve içmenin aşırı olduğunu düşünse de, uzmanlar bunun aslında sağlıklı sınırlar içinde olduğunu belirtiyor. Diyetisyenler günde iki ila üç fincan kahve içmenin güvenli olduğunu ve 400 miligram kafein sınırının aşılmadığı sürece herhangi bir endişe yaratmadığını ifade ediyor. Ayrıca, gazlı içecekler, çaylar ve çikolata gibi diğer kafein kaynaklarının da dikkate alınması gerektiği vurgulanıyor. Diyetisyenler kahve içmeden önce mutlaka su ve bir şeyler yenmesi gerektiğini, çünkü kafeinin iştah kesici bir etkisi olabileceğini belirtiyor. Kahveyi öğün yerine kullanmamak ve iştah üzerindeki etkilerini gözlemlemek ise önemli bir nokta olarak öne çıkıyor.