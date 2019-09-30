Diyetle verilen kiloyu korumanın yolları

Diyetle verilen kiloların tekrar alınmaması, diyetin kendisinden daha zor bir durum olarak bilinir. Pek çok kişi diyetle zayıflamayı başarsa da, sonrasında yaptıkları bazı beslenme hataları sonucunda geçmişe göre daha fazla kilolu olarak hayatına devam etmek zorunda kalabilir. Peki diyetle zayıflayan bir kişi, ulaştığı ağırlığı koruyabilir mi? Beslenme ve Diyet Uzmanı Dyt. Kenan Yıldırım, çok merak edilen bu sorunun yanıtını verdi.

Kendinizi açlığa mahkûm etmeyin: Uzun süre fazla yiyecek sınırlaması yapmayan, kendini açlığa mahkûm etmeyen, ölçülü ve dengeli beslenen, hareketli yaşam biçimini kazanan kişiler, diyetle yitirdikleri ağırlığı geri almadan yaşamlarını sürdürebilirler. "Sıkı diyet uyguladım, zayıfladım, artık eski beslenme sistemime geri dönebilirim" şeklinde düşünenlerin ise verdiği kiloları hızla geri alması kaçınılmazdır.

Zamanla vücut kilo veremez hale gelir: Yarı aç kalarak hızlı şekilde zayıflama sırasında metabolizma az enerji harcamaya uyarlanır, bu nedenle sağlıksız bir kilo kaybı yaşanır. Az besin alındığında doğal olarak daha az harcanır. Bu bir nevi ‘ayağını yorganına göre uzat’ deyiminin karşılığıdır. Az paran varsa, az harcayarak yaşamını sürdürmeye çalışırsın. Bedenimiz de öyledir. Gereğinden çok az besin aldığımızda ilk önce hareketlerimizi sınırlar, daha sonra organlarımızı daha az enerjiyle çalışmaya yönlendiririz. Diyet bitiminde çok yemeye başlayınca besinlerle alınan fazla enerji, yağ olarak depolanır. Birey bir süre sonra tekrar zayıflama diyeti uyguladığında daha yavaş kilo verir, zayıflama süreci daha uzun olur. Buna ‘ağırlık döngüsü’ denir ve günün birinde birey kazandığı ağırlığı yitiremez duruma gelir.

Kısa sürede zayıflatan diyetlerden uzak durun: Kısa sürede zayıflamak amacıyla sık diyet yapmak ağırlık denetimi için en büyük tehlike. Uzun bir süre zarfında beslenme alışkanlığındaki olumsuz yönleri değiştirerek, yaşam biçimini biraz daha hareketli duruma getirerek zayıflayan bir kişinin tekrar eski durumuna dönmesi söz konusu değildir.

Kilo koruma programı için temel besinler: Kilo koruma programı için diyet esnasında yaptığımız aktivitelerimize devam ederek düzenli sporumuzu yapmalıyız. Kısacası, aldığımız enerjiyle harcadığımız enerji arasındaki dengeyi korumalıyız. Düzenli tempolu yürüyüş, yüzme, bisiklete binmek, kültürfizik yapmalı ayrıca ev ve iş hayatımızda hareketlerimizi arttırabiliriz.

Kilo koruma programı için alınması gereken temel besinler şöyle sıralanabilir.



Protein grubu yiyecekler: Et, az yağlı peynir, haşlama yumurta.

Kalsiyum içeren yiyecekler: Light süt ve kaymaksız yoğurt.

Ekmek ve tahıl ürünleri: Karbonhidrat ağırlıklı ve B grubu vitaminlerinden zengin yiyecekler.

Sebze grubu yiyecekler: Çiğ sebze ve salatalar, sebze yemekleri.

Meyve grubu yiyecekler: Birçok vitamin, mineral ve lif yönünden son derece zengindir ve ayrıca karbonhidrat içerirler. Günlük 3 porsiyonu geçmemeliyiz.

Yağ: Yemeklerde yağ mümkün olduğunca az olmalıdır. Katı yağlardan kaçınılmalı, sıvı yağ kullanılmalı, ayrıca az miktarda yağlı kuru yemiş (fındık, fıstık, ceviz, badem vb.) tüketilmelidir.

Şeker ve şekerli yiyecekler: Bu gruptaki yiyecekler mümkün oldukça az tüketilmelidir.

30/09/2019 10:23