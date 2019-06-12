Diz ağrısından koruyan 3 etkili egzersiz

Ülkemizde ve dünyada diz ağrıları en çok şikayet edilen ağrılar arasında yer alıyor. Acıbadem Fulya Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Dr. Mustafa Şengün, günümüzde gençlerde de yaygınlaşan bu sorunun, kadınlarda erkeklere göre daha fazla görüldüğünü belirterek “Diz ağrılarından korunmanın en etkili yolu, dize binen yüklerin azaltılmasıdır. Bunun için fazla kiloları vermek ve adaleleri kuvvetlendirici egzersizleri aksatmadan yapmak çok önemlidir. Özellikle uyluk ön adalesinin kuvvetli tutulması ile dize binen yükler azaltılır; adalelerin kuvvetli olması kıkırdağa gelen yükleri azaltmak yolu ile eklemi korur, mevcut hasarın ilerlemesi önleyip yeni aşınmaların önünü keser” diyor.



Kuvvetlendirilen adalelerin yeniden zayıflamaması için bu egzersizleri alışkanlık haline getirmek gerektiğini belirten Doktor Mustafa Şengün, uyluk ön adalesini kuvvetlendirici 3 kolay ama etkili egzersizi anlattı:



1. Önce yatağa oturun: Öncelikle düz bir zemine oturun ayaklarınızı uzatın. Problemli bacağınız düz, diğer bacağınız bükük olacak şekilde oturun. Oturur vaziyette dizinizi yatağa bastırıp, üst ön adalesini kasıp 5 saniye bekleyin, sonra gevşeyin. Ardından diğer bacağınıza aynı işlemleri yapın. Bu egzersizi her bir bacak için her akşam 4-5 dakika tekrar edin. Bu egzersizi yaparken üzerinizde rahat edeceğiniz bir kıyafet giymek olmasına özen gösterin.

2. Ayaklarınızı uzatın: Yine düz bir zeminde ayaklarınızı uzatın ve problemli dizinizin altına 5-6 cm çapında bir havlu rulosu koyarak oturun. Havluya bastırıp dizinizi gererek bacağınızı düzleştirin. Topuğunuzu yerden kaldırıp 5 saniye bekleyin, sonra gevşeyin. Aynı işlemi diğer dizinize de yapın. Bu egzersizi de her bir bacak için 4-5 dakika uygulayın.



3. Bacağınızı kaldırın: Düz bir zemine hafif yatar pozisyonda, gövdenizi dirseklerinizle destekleyerek uzanın. Problemli olan bacağınızı düz, diğer dizi bükülü ve ayak tabanı yerde olacak şekilde tutun. Problemli bacağınızın uyluk kaslarını kasın ve bacağınız düz bir şekilde yavaşça yerden 15-25 cm kadar kaldırın. Bu pozisyonda 5 saniye tutun ve ardından gevşeyin. Bu egzersizi de her bir bacak için 4-5 dakika devam ettirin.