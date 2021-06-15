Dizdarlı: 2015’ten beri 6 hükümet gördüm, tümünün de icraat anlayışı farklı

Yüksek Yönetim Denetçisi (Ombudsman) Emine Dizdarlı, göreve geldiği 2015 yılından beridir, 5.6 yılda 6 hükümet gördüğünü belirterek, değişen hükümetlerin başlatılan icraatları devam ettirmediğini gözlemlediğini söyledi.

Gördüğü 6 hükümetin tümünün de icraatları çok farklı olduğunu belirten Dizdarlı, “Hiçbir icraat devamlılık esası üzerinden yürütülmüyor” dedi.

Birinin yaptığı hatanın diğerine mazeret teşkil edemeyeceğine dikkat çeken Emine Dizdarlı, “Bilakis o hataları, o göreve gelmişseniz düzeltme yükümlülüğü sizde olmuş olur ama maalesef bu zihniyet bizim ülkemizde yoktur. Üzücü olan da budur” diye konuştu.

Emine Dizdarlı, Haber Kıbrıs Web TV’de yayınlanan Markaj programına katılarak, Ali Batuıray’ın sorularını yanıtladı.

“Sessizlerin sesi olmak görevimizdir”

Emine Dizdarlı, Dünyadaki Ombudsmanların bu yılki sloganının “Görevimiz sessizlerin sesi olmaktır” olduğunu belirterek, “Sessizlerin sesi olmak görevimizdir, olmaya devam edeceğiz” dedi. Emine Dizdarlı, KKTC Ombudsmanının Rumların da bulunduğu Avrupa Ombudsmanları örgütüne üye olduğuna dikkat çekti.

Yaptığı açıklamalardan dolayı iktidardaki bazı siyasilerin rahatsız olduğunun ve ‘Ombudsman yetkisini aştı’ dediğinin hatırlatılması üzerine Emine Dizdarlı, hiçbir zaman yetkilerini aşmadığını, yasanın kendisine tanıdığı hak ve görevleri yerine getirdiğini, bazı siyasilerin yapılan açıklamalara söyleyecek söz bulamadığı için bu mazeretlerin ardına sığındığını kaydetti.

Yasa gereği, yaptığı açıklamalarla ilgili kendisine soruşturma ya da dava açılamadığına işaret eden Dizdarlı, “Tespitlerimi yapıyorum, yapmaya devam edeceğim” ifadelerini kullandı.

“Bayrak üzerinden siyaset olmaz”

Mağusa’daki eski eser üzerine, beton dökülerek yerleştirilen bayrakların kaidesiyle ilgili Anıtlar Yüksek Kurulu’nun “kaldırılması gerektiği” yönünde yaptığı açıklama sonrasında, Başbakan Yardımcısı, Ekonomi ve Enerji Bakanı Erhan Arıklı’nın “Bayrağa uzanan eller kırılır” şeklinde tepki göstermesini değerlendiren Dizdarlı, “Bayrak üzerinden siyaset olmaz. Özellikle de bu tür konularda, çünkü eski eserler ya da eski eser nitelikli şeyler, bizim tarihimizdir, kültürümüzdür ve gençlerin mirasıdır. Bunu ortadan kaldırma yetkisi kimsede yoktur. Dolayısıyla bu hususlara dikkat etmek gerekir. Bu ülkeyi gerçekten bir yere taşıyacaksak, bunlar elzem şeylerdir ve eski eserleri başka türlü yaşatma olanağımız da yoktur” dedi.

Eski eserlerle ilgili yasalar bulunduğuna dikkat çeken Dizdarlı, ilgili dairelerin ona göre hareket ettiğini kaydetti.

“Eski ihmalleri hatırlatarak yenisine mazeret üretilemez”

Başbakan Yardımcısı Erhan Arıklı’nın hem düzenlediği basın toplantısında hem de mecliste, eski eserlerle ilgili eski ihmalleri, yapılması gereken de yapılmayan işleri gösteren küçük pankartlar şeklinde fotoğraflar gösterdiğinin hatırlatılması üzerine Dizdarlı, “Eski ihmalleri hatırlatarak yenisine mazeret üretilemez. Yani bu pankartları gösterip kendine bir mazeret mi arayacak bir bakan? Gerçekten çok üzücü bir şey. Gerçekten çok yazık” dedi.

“Görev sürem içinde 6 hükümet gördüm”

Değişen hükümetlerin başlatılan icraatları devam ettirmediğini belirten Emine Dizdarlı, “Bu göreve geldim geleli, 6 hükümet gördüm. Her hükümetin icraatları da çok farklı maalesef. Hiçbir icraat devamlılık esası üzerinden yürütülmüyor. Birinin yaptığı hata diğerine mazeret teşkil etmez. Bilakis o hataları, o göreve gelmişseniz düzeltme yükümlülüğü sizde olmuş olur ama maalesef bu zihniyet bizim ülkemizde yoktur. Üzücü olan da budur” diye konuştu.

“Değerlerimizi korumuyoruz”

Değerlerimizi korumadığımıza dikkat çene Dizdarlı, “Ülkemiz turizm ülkesidir diye övünüyoruz ama gerçekte kendi ülkemizi korumak için çevremizi temiz tutmak, yeşillendirmekle alakalı bugüne kadar hiçbir şey yapmadık veya çok az yapılmıştır ve ben bunu çok üzücü buluyorum. Ülkem adına, geleceğimiz adına çok üzücüdür” dedi.

“Yöneticiler, söylediği şeylere dikkat etmelidir”

Ülke yöneticilerinin, yasayla kurulmuş ve yasanın onlara denetleme ve yaptırım uygulama görevi verdiği kurulları, kurumları dikkate almak zorunda olduğunu belirten Dizdarlı, “Bakanlar da görev yaparken, onlar da kendi yasaları tahtında yaptıkları icraatlarda sınırlıdırlar. Eğer hukuk devletiysek, demokratik bir ülkeysek, hukukun üstünlüğünü ön planda tutuyorsak ki demokratik bir ülke olduğumuzu iddia ediyoruz. O zaman yasalar neyse, yasaların sınırları neyse onun içerisinde hareket etmemiz gerekir. Yöneticiler, kendilerini ifade ederken, söylediği şeylere dikkat etmesi gerekir. Sorumlu davranmak gerekir. Yani bahsi geçen yer, eski eser nitelikli bir yerse, Eski Eserler Yasası ne derse onun yapılması gerekir” diye konuştu.

“Anayasa’ya göre eski eserler özele verilemez”

Müze açmak isteyen özel sektörden girişimcilere, uzun süreli sergilemesi için devlet tarafından eski eser verilmesi konusuna da değinen Dizdarlı, “Anayasa tarihi eserlerin korunmasını öngörür. Eski eserlerin yaşatılması, müze kurulması ve koruma görevi devlete aittir. Eski eserler, ülkenin mirasıdır. Özele verilemez. Anayasa ve yasa bu duruma engeldir” dedi.

“Eski binalar müzeye dönüştürülebilir”

Müzeyi devletin kurup, ambarlarda bekleyen eserleri sergilemesi gerektiğine vurgu yapan Dizdarlı, şöyle konuştu:

“Anayasamız, tarihi eserlerin korunmasını öngörür. Bu eserlerin korunması, yaşatılması için birinci görevin devlette olduğunu belirtir, bu yüzden koruma ve elinde bulundurma görevi de devlete aittir. Siz bu sorumluğu üzerinizden atarak, özel şahıslara veremezsiniz. Çünkü bunlar, ülkenin mirasıdır. Ülkenin mirasını devlet korumakla yükümlüdür. Buna göre de planlama yapıp, ister müze olsun, ister buna benzer şeyler olsun, bu işleri yapmak, müze kurmak ve müzeleri koruma görevi de devlettedir. Bir bakanın işte, ‘Ben bugün kalktım bütün devletin eski eser nitelikli arkeolojik ikonlarını özel bir şirkete veriyorum’ deme lüksü yoktur, zaten anayasa buna engeller. Tarihi eserler Turizm Bakanının yükümlülüğündedir. Devletin müze kurup, bunları sergilemesi gerekir. ‘Binamız yoktur açamam’ demek mazerettir, ülkede devlete ait çok güzel eski binalar var, buraları boşaltıp restore etmek mümkündür. Lefkoşa’da çok güzel binalar var. ‘Para yok bu nedenle eski eserleri özele verelim’ bir mazeret değildir, olamaz.”

“Siyasiler yasaları okuyup açıklama yapmalı”

Yetkili makamlardaki siyasilerin yasalara bakmadan açıklama yapmasını eleştiren Dizdarlı, “Yaptıkları, siyasi ve popülist açıklamalardır. Yasalar onlar için rehberdir, açıklama yapmadan önce yasalara bakılmalıdır. Eserlerin özel müzede kısa süreli sergilenmesi başka, eserleri özel ve tüzel kişilere vermek başka bir şeydir” ifadelerini kullandı.

“Orman arazisi mi özel arazi mi bilinmeli”

Girne’de yapılmak istenen ‘Asil köylü heykeli’ ile ilgili doğanın katledileceği endişesi taşıyan seyircilerden gelen soruları da yanıtlayan Dizdarlı, “Orman arazilerine işlem yapılamaz ve ağaç kesilemez ancak orman arazileri de derecelendirilmiştir. Hangi statüde olduğu kontrol edilmelidir. ÇED raporu istenebilir. Bu hususlar değerlendirilmelidir. Bölge halkını bilgilendirmek için sorulara cevaplar verilebilir. Planlama İnşaat Dairesi, halka ilgili bir çağrıyı basında yapmalıdır. Gerekli konular tartışılmalıdır. Bir izin verildi mi, verildiyse Bakanlar kurulu kararı ile mi verildi, ortası özel arazi mi konunun esası bilinmelidir” dedi.

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15/06/2021 17:35