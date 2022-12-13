Dizdarlı: 2023 KKTC bütçesi görüşülecek. Sağlığa ayrılan pay %8.69

Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nin eski başhekimi Dr. Bülent Dizdarlı, sosyal medya hesabından “Balık hafızalıyız” başlıklı paylaşımda bulundu, 2023 Mali Yılı Bütçe Yasa Tasarısı’nda sağlığa ayrılan paya tepki gösterdi.

İşte o paylaşım:

“Balık hafızalıyız.

Pandemi başladığında dünyanın gerçek kahramanlarının, Supermen ya da Ronaldo değil sağlık çalışanları olduğunu söyleyip durduk. Yatırımlarda önceliğin halk sağlığına yönelik olması, bunun içinde sağlık sisteminin geliştirilmesi gerektiği konusunda hemfikir olduk.

Bu anlamanın gereği olarak da güya artık akıl koymuş, sağlık alt yapımızı, sistemimizi güçlendirmek adına daha fazla bütçe ayırıp, atılımlar yapmayı kafamıza koymuştuk.

Şimdi pandemi hafifledi. Bu sıralar 2023 KKTC bütçesi görüşülecek. Sağlığa ayrılan pay %8.69.

Yani hurma ağacında asılı kalıp, inmek için adak adayan Bedevi’nin hikayesi gibi…

Pandemi hafifledi ve sonuç : “Mafiş kurban”

Ama ne önemi var? Başta da söyledik. Balık hafızalıyız.

Ronaldo'ya Supermen'e devam.”

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13/12/2022 19:45