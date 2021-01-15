Dizdarlı: Aşıları, ülkeleri ve aşı çalışmalarını kıyaslamayın

Lefkoşa Dr. Burhan Nalbatoğlu Devlet Hastanesi’nin emekli Başhekimi Bülent Dizdarlı, herkesi çekinmeden aşı olmaya çağırdı ve ilk olarak sağlık çalışanlarının aşılandığına dikkat çekerek, “KKTC’de çok sayıda hekimin aşılandığını sosyal medyadan gördüğünü ve mutlu oldum. Hekimlere güvenin, hekim, riski olan bir aşıyı kendi vücuduna enjekte etmez” dedi.

Dizdarlı, dünyada aşı bulmada sıkıntı yaşanırken, KKTC’ye Türkiye’den önemli miktarda aşı gelmesinin olumlu olduğunu belirterek, “Aşı nereden bulunursa mutlaka alınması gerekir” diye konuştu.

Dr. Bülent Dizdarlı, Haber Kıbrıs WEB TV’de yayınlanan Markaj programına katılarak, Ali Baturay’ın sorularını yanıtladı.

“Herkes belirlenen tedbirlere uyarak ve aşı olunmalı”

Dr. Bülent Dizdarlı, bilimin virüsle insan arasına engeller koyduğuna dikkat çekerek, virüsten kurtulmak için belirlenen tedbirlere uyulması ve aşı yapılması gerektiğini vurguladı.

Aşının etkin olması için 60 güne ihtiyaç olduğunu ve bu süre içinde de enfekte olunabildiğini bu nedenle tedbiri elden bırakmamak gerektiğini ifade eden Dizdarlı, dünyada aşı bulmada sıkıntı yaşanırken, KKTC’ye Türkiye’den önemli miktarda aşı gelmesinin olumlu olduğunu kaydetti.

“Fabrikalar aşıları üretiyor ancak talebe yetişemiyor”

Dünyada yaklaşık 50 aşı üzerinde çalışma yapıldığını ve 9 aşının faz 2 çalışmasını tamamladığını belirten Dizdarlı, “Fabrikalar aşıları üretiyor ancak talebe yetişemiyor. Dünyada henüz 100 milyon kişi bile aşılanamadı. Aşı geldiyse reddetmek yanlıştır. Onay alınan aşıların kullanılmasında sakınca yoktur” dedi. Herkese aşı olmasını tavsiye eden Dizdarlı, aşılama programında risk grubunda olanlara öncelik verilmesi gerektiğini vurguladı.

“Aşıları, ülkeleri ve çalışmaları kıyaslamamak lazım”

Her ülkenin kendine özgü bir durumu olduğunu ve çıkan haberler üzerinden genelleme yapılmamasını savunan Dizdarlı, “Aşıları, ülkeleri ve çalışmaları kıyaslamamak lazım. Aşıda rekabet var. Ülkeler ve aşı firmaları sinir bozucu aşı savaşı yapıyor” ifadelerini kullandı.

“Beklenen yan etkiler olabilir”

Dizdarlı, yüz yıldan fazladır aşıların klasik yöntemle üretildiğini ve yan etkilerinin bilindiğini ancak yeni yöntemlerle üretilen aşıların uzun vadede yan etkilerinin ne olduğunun tam bilinmediğini vurguladı. Aşı yapıldığında vücudun reaksiyon göstermesinin doğal olduğuna dikkat çeken Dizdarlı, “Hafif şişme, ateş ve kızarıklık olabilir. Beklenen bu tür yan etkilerden dolayı korkmamak lazım” dedi.

“Hekim, riski olan bir aşıyı vücuduna enjekte etmez”

KKTC’de çok sayıda hekimin aşılandığını sosyal medyadan gördüğünü ve mutlu olduğunu anlatan Dizdarlı, “Dünyada önce sağlıkçılar aşılanır çünkü onlar hastalanırsa sistem çöker. Hekim, riski olan bir aşıyı vücuduna enjekte etmez” diye konuştu.

“Aşıların versiyonları ortaya çıkacak”

Dizdarlı, aşılarda artık uzay teknolojisi kullanıldığına işaret ederek, “Aşılar geliştirilecek ve yeni versiyonları da ortaya çıkacak” dedi.

“İnternet üzerinden bilgilendirme yapılmalı”

Türkiye’de aşı konusunda internet üzerinden bilgilendirme yapıldığını belirten Dizdarlı, KKTC’de de bu uygulamanın yapılması gerektiğine dikkat çekti.

“Aşı nereden bulunursa mutlaka alınmalı”

KKTC’de nüfusu 500 bin kişi olarak tahmin eden Dizdarlı, “Aşılanması gereken nüfusun yüzde 80’ni hesapladığımızda 350 bin kişiyi aşılamamız lazım. Bize 20 bin aşı yetmez. Aşı nereden bulunursa mutlaka alınması gerekir. AB yanında başka ülkelerden de aşı alınmalı.”

“Aşı kartıyla ülkeye gelebilirler”

Ekonomide önemli bir yer tutan yükseköğrenim ve turizmde sıkıntıları aşmak için aşı kartı ve antikor raporuyla ülkeye turist ve öğrenci gelebileceğini savundu.

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15/01/2021 21:18