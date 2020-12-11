Dizdarlı da karantinaya girdi

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11/12/2020

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Dizdarlı da karantinaya girdi

 Lefkoşa Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi eski Başhekimi Bülent Dizdarlı, PCR testi pozitif çıkan bir kişi ile temas etmesi sonucu kendini karantinaya aldığını açıkladı. Bülent Dizdarlı,  bugün yapılan PCR test sonucunun negatif çıktığını ve  sağlığının iyi olduğunu belirtti. "İkinci testim  Pazar günü yapılacak " diyen Dizdarlı, 14 günlük karantina süresini tamamlayacağını söyledi.

Dizdarlı'nın açıklamasının tamamı  şöyle: "Pazartesi, hastane kalkındırma derneğinin toplantısını yaptık. Hastaneye yeni bir PCR test cihazı almak için karar ürettik. Cihazı dernek olarak hemen satın alıp Perşembe günü de sağlık bakanlığına teslim ettik. Teslim törenine bir arkadaşımız rahatsızlığı nedeniyle gelemedi. İşte o arkadaşımızın rahatsızlığı artınca yapılan test sonucu da pozitif çıkıp tedaviye alınınca ,bizde temas ekibi prosedürü gereği kendimizi izole ettik. Bu gün yapılan test sonucumuz tamamımızın negatif çıktı ama , kimseyi riske etmeme adına izolasyon sürecimizi devam ettiriyoruz.

İkinci testlerimiz  Pazar günü yapılacak  ama 14 günlük karantina süresini tamamlayacağız. Kimseyi riske etmeyeceğiz.  Bu arada merak edenler için  söyleyeyim, sağlıklarımız gayet iyi."

11/12/2020 13:30
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TAGS: bülnet dizdarlı
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