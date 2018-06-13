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Dizdarlı hakkında çıkan haberleri yanıtladı

Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Başhekimi Bülent Dizdarlı Çetinkaya Spor Kulübü başkanlığına aday olmadığını açıkladı

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13/06/2018

Dizdarlı hakkında çıkan haberleri yanıtladı
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Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Başhekimi Bülent Dizdarlı Çetinkaya Spor Kulübü başkanlığına aday olmadığını açıkladı. Sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yapan Dizdarlı, bir gazetenin bugün kendisinin Çetinkaya Spor Kulübü başkanlığına aday olacağını yazdığını ancak haberin gerçeği yansıtmadığını kaydetti. Bülent Dizdarlı böyle bir düşüncesi olduğunu ancak iş yoğunluğu nedeniyle aday olamadığını belirtti. Dizdarlı, gelecek yıl Çetinkaya’da başkanlık mevkiinin boş olması durumunda adaylığını koymayı düşündüğünü ekledi.

  

 

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TAGS: bülent dizdarlı, başhekim, çetinkaya, başkanlık, haber kıbrıs
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