Dizdarlı: Hastaneye gelen vatandaşlar ikiye ayrılır

Lefkoşa Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Başhekimi Dr. Bülent Dizdarlı hastanenin olumsuz yönlerini Facebook'ta paylaşan vatandaşlara tepki gösterdi. Dizdarlı açıklamasında hastaneye gelen vatandaşların ikiye ayrıldığını belirtti.

Dizdarlı’nın paylaşımı şöyle:

Hastaneye gelen Vatandaşlar ikiye ayrılır:

1- Aldığı hizmetten memnundur ya da değildir, Şikayetini yapar veya yapmaz, Memnuniyetini ifade eder yada etmez, AMA bir eksiği kapatmaya çalışır. Gelir bütçesine göre bir oda yapar, Bir alet bağışlar, Bir duvar boyatır.Bir sedye alır. Bir sandalye tamir eder. Yani gördüğü aksi bir şeyi düzeltmek için bir çaba harcar.

2- Aldığı hizmetten memnundur ya da değildir, şikayetini yapar veya yapmaz, memnuniyetini ifade eder yada etmez, gördüğü ilk olumsuz şeyi fotoğraflar, facebook’a koyar ve “like” bekler.

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