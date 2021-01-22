Dizdarlı: Hemen organize olalım

Dizdarlı, kişisel sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, ülkede şimdiye kadar yürütülen aşı kampanyasını “büyük bir karmaşa yaşandı” diyerek eleştirirken, Sağlık Bakanı Ali Pilli’ye gerekirse bizzat kendisinin de destek vermeye hazır olduğunu duyurdu.

Önümüzdeki hafta Türkiye Cumhuriyeti’nden KKTC’ye aşı geleceğine dikkat çeken Dizdarlı, “Bari bu defa aynı şeyleri yaşamayalım. Çok daha iyi organize olalım” dedi.

Dizdarlı’nın açıklaması şöyle:

Sayın Sağlık Bakanım;

Size “Aşıları önceden planlayalım nasıl yapacağımızı belirleyelim, bir program yapalım” denildiğinde “Biz 7/24 çalışıyoruz, her şey hazırdır. Merak buyurmayınız” demiştiniz. Sonuç olarak gördük ki ya çalışmamışsınız ya da iyi çalışmamışsınız. Zira büyük bir karmaşa yaşandı.

Özellikle yaşlı insanlara büyük bir eziyet oldu. Sonuç olarak da yaşlı insanların da tamamı aşılanamadı.

Neyse bu da böyle geçti bitti. Bir şekilde gelen aşılar bitirildi ya da bitirilmek üzeredir.

Öğrendik ki gelecek hafta sonuna kadar 20 bin doz daha gelecek.

Bari bu defa aynı şeyleri yaşamayalım. Çok daha iyi organize olalım.

Bunun için şimdiden kolları sıvayın. Görev vereceklerinizi şimdiden vazifelendirin. Gerekirse bizlerden de destek alın.

Sağlık merkezlerini, özel merkezleri( tamamını) ve en önemlisi belediyeleri kullanın

Vakit varken organize olalım.

Ama lütfen geçen defaki gibi olmasın.

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22/01/2021 20:55