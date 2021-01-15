Dizdarlı: İki Toplumlu Sağlık Teknik Komitesi önemlidir…

Lefkoşa Dr. Burhan Nalbatoğlu Devlet Hastanesi’nin emekli Başhekimi Bülent Dizdarlı, ‘Acil Durum Hastanesi’nin daha fazla zaman kaybedilmeden hizmete açılması gerektiğini, kronavirüs hastaları ile diğer hastaların ayrılması için ‘Acil Durum Hastanesi’nin çok acil ve önemli olduğunu vurguladı.

Hastanenin halen faaliyete girememesini eleştiren Dizdarlı, Lefkoşa Dr. Burhan Nalbatoğlu Devlet Hastanesi’ne yayılan koronavirüs korkusundan dolayı hastaların oraya gitmeye korktuğunu, bunun da hastaları riske soktuğunu kaydetti.

Dr. Bülent Dizdarlı, Haber Kıbrıs WEB TV’de yayınlanan Markaj programına katılarak, Ali Baturay’ın sorularını yanıtladı.

“12 yıl görev yaptığım komiteden ayrıldım”

Ersin Tatar’ın Cumhurbaşkanı seçilmesinin ardından İki Toplumlu Sağlık Teknik Komitesi’nin toplanamadığının sorulması üzerine Dizdarlı şöyle konuştu:

“İki Toplumlu Sağlık Teknik Komitesi’nde 12 yıl görev yaptım. Komite iki toplum arasında güveni sağlamak ve hayatlarını kolaylaştırmak için kuruldu. Komitenin önemli bir misyonu var, çok güzel işler yapıldı. Cumhurbaşkanı Mehmet Ali Talat döneminde göreve başladım, Dr. Derviş Eroğlu ve Mustafa Akıncı döneminde de göreve devam ettim. Özellikle koronavirüs döneminde eğitim çalışmaları yapıldı.

Cumhurbaşkanı Tatar geldi diye görevden ayrılmadım. Koronavirüs verileri Sağlık Bakanlığı tarafından elimize tam olarak verilmedi ve koronavirüs ilaçlarının temininde hakarete varan eleştiriler aldık diye görevden ayrıldım. Akıncı’ya da seçimden sonra ayrılacağımı söylemiştim. Genç arkadaşların da önünü açmak için istifa ettim. Bu dönemde teknik komite neden toplanamıyor bilemiyorum.”

“Elektrik bağlanamadı ve sigorta yapılamıyor”

Koronavirüs hastaları ile diğer hastaların ayrılması için ‘Acil Durum Hastanesi’nin çok acil ve önemli olduğunu ancak halen faaliyete girememesini eleştiren Dizdarlı, “Hastaneye yayılan koronavirüs korkusundan dolayı hastalar oraya gitmeye korkuyor. Pandemi hastanesinde ise halen kalıcı elektriğin bağlanmaması ve sigortalanamaması nedeniyle görev yapılması konusunda endişeler var” ifadelerini kullandı. Dizdarlı, binayla ilgili ihtiyaç duyulan planların tedarik edilmesini, elektrik teşkilatının değiştirilmesi gerekiyorsa da değiştirilmesini ve hastanenin bir an önce açılmasını önerdi.

“DSÖ, yüzde 50 üzerinde başarılı olan aşıları kabul eder”

Seyahat ederken Sinovac aşısının AB ve diğer bazı ülkeler tarafından kabul edilip edilmemesiyle ilgili gelen soruyu da cevaplayan Dizdarlı, “Dünya Sağlık Örgütü, acil durum olduğu için yüzde 50’nin üzerinde başarı sağlayan aşıları kabul ediyor. Sinovac, Brezilyada yüzde 50 üzerinde başarılı oldu. Türkiye’de daha başarılı olacağını düşünürüm. Yüzde 50 üzerinde başarılı olan aşıların seyahatte sıkıntı yaratacağını düşünmüyorum” dedi.

“Veriler açısından aşıların KKTC’de yapılması önemli”

AB’nin vereceği ve Güney Kıbrıs’tan gelecek aşılarla ilgili konuşan Dizdarlı, “AB, Kıbrıslı Türklere aşı vermeyi kafaya koyduysa mutlaka aşı verilecektir. Verilen aşıların ara bölgede yapılabileceği konuşulur ancak istatistikleri tutma açısından sorun yaratabilir. Aşıların bizde yapılması daha doğrudur. Hangi aşının kime yapıldığı açısından önemlidir” dedi.

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15/01/2021 22:26