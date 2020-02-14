Dizdarlı: Kaymaklı bu işin peşini bırakmasın

Kadrosunda U21 takımından 4 oyuncuya yer verdi diye 1 puanı silinen Küçük Kaymaklı’ya ilk destek Çetinkaya Başkanı Bülent Dizdarlı’dan geldi.

Kıbrısobjektif sayfasında değerlendirmede bulunan Dizdarlı, "teşvik edilmesi gereken bir duruma ceza verilmesi düz yolda giden aracı geri geri sürmeye benzer" ifadesini kullandı.

Çetinkaya Başkanı Bülent Dizdarlı’nın açıklaması şöyle: “Kurul, tüzüğe göre karar vermis olabilir. Ama bu tüzüğün o maddesinin saçma veya muradı aşan bir yorumlamaya sebep verdiğini söylememize engel değildir. Futbol kulüpleri dünya önünde genç oyuncular yetiştirmek uğraşındayken kulübe fazla oyuncu koydu diye bir camiayi cezalandırmak düz yolda aracı geri geri sürmeye benzer. Aksine 3’ ten az koysa cezalandırılması teşvik edilmelidir. Genelde gençliğin, özelde ise Kaymaklı kulübünün yanında yer alıyoruz. Aşina Başkan bu işin peşini bırakma”..

14/02/2020 11:57