Dizdarlı: KKTC iki hafta kapanmalı

Lefkoşa Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi eski Başhekimi Dr. Bülent Dizdarlı, ülkede yerel vakaların artması üzerine koronavirüs(Covid-19) salgınına yönelik alınacak kararlarda gecikilmemesi için uyarıda buundu. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Dizdarlı "Şimdi ya tūm K.K.T.C iki hafta kapanır, ya da 15 gūn sonra yine çok ah vah cekeriz" ifadelerini kullandı.

Dr. Dizdarlı'nın paylaşımı şöyle:

Anlamıyorsunuz değil mi ? 20 gūn önce Gìrne'yi 14 gūn kapatmakla cok şey kazanılabilinirdi. Ne yazık ki bu gūn sadece Gìrne'yi kapatmanın cok faydası olmayacak. Şimdi ya tūm K.K.T.C iki hafta kapanır, ya da 15 gūn sonra yine çok ah vah cekeriz. Kararları gecikerek alma alışkanlığından vaz geçiniz

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25/01/2021 15:44