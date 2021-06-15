Dizdarlı: Mecliste her sıkışıldığında ek komite kurmaya yönelmek doğru değil

Yüksek Yönetim Denetçisi (Ombudsman) Emine Dizdarlı, hükümetin aldığı kanun hükmünde kararnamelerin çok uzun zamana yayılmaması, gerekiyorsa yasaya dönüştürülmesi gerektiğini söyledi. Örneğin bir yıl önce hazırlandığı söylenen, ‘ikinci iş yapan emeklilerden vergi kesilmesiyle ilgili kararnamenin’ bu kadar uzun süremeyeceğini belirten Dizdarlı, “Kanun hükmünde kararname, acil durumlarda alınan karardır. Birkaç ayda tamamlanmalıdır. Bir yıl çok uzun bir süredir” dedi.

Mecliste sıkışınca ek komite kurma alışkanlığından da vazgeçmek gerektiği belirten Dizdarlı, “Her önemli konuda ek komite kuralım, komite kararı neyse onu uygulayalım” anlayışının doğru olmadığını, meclisteki normal prosedürün uygulanması gerektiğini kaydetti.

Emine Dizdarlı, Haber Kıbrıs Web TV’de yayınlanan Markaj programına katılarak, Ali Batuıray’ın sorularını yanıtladı.

“Mecliste ne yapılması gerektiği bellidir”

Erken genel seçim tarihinin belirlenmesi için mecliste muhalefetin tepkisine rağmen oluşturulan AD-HOC komiteyle ilgili soruyu cevaplandıran Dizdarlı, “AD-HOC komite konusu mahkemede görüşülüyor, bu nedenle yorum yapmam doğru değil” dedi.

Bu konuda söyleyebileceği şeyin; sıkışınca ek komite kurma alışkanlığından vazgeçmek gerektiği olduğunu belirten Dizdarlı, “Her önemli konuda ek komite kuralım, komite kararı neyse onu uygulayalım” anlayışının doğru olmadığını kaydetti.

Meclisteki kuralın belli olduğunu belirten Dizdarlı, normal prosedürden geçerek ilgili konunun genel kurulda konuşulup, tartışılacağını ve oylanacağını, ek komite kurmanın problemi ötelemek, ertelemek anlamına geleceğini vurguladı.

“Kanun hükümden kararnameler uzun sürüyor”

Ek iş yapan emeklilerden vergi kesilmesiyle ilgili kanun hükmünde kararnamenin yaklaşık bir yıl önce çıkarıldığının hatırlatılıp, hükümetin aldığı kanun hükmünde kararnameleri yasaya dönüştürmemesi hakkındaki soruyu cevaplandıran Dizdarlı, bir yıllık sürenin kanun hükmüne kararname için çok uzun olduğunu belirtti.

Dizdarlı, “Kanun hükmünde kararname, acil durumlarda alınan karardır. Birkaç ayda tamamlanmalıdır. Bir yıl çok uzun bir süredir” dedi.

Kamu çalışanlarının hayat pahalılığı ödeneğinin kesilmesi konusunun da yargıya taşındığını, ancak hükümetin bu süre içinde yasa yapmaya çalıştığını, eğer söz konusu kanun hükmünde kararname yasaya dönüşürse ‘dava geçersiz olup olmaz mı ya da düşer mi’ yönündeki soruyu cevaplandıran Dizdarlı, “Yasalar geriye dönük çalışmaz. Dolayısıyla o kararın doğruluğu mahkeme tarafından tartışılacak, bir karar verilecek, bundan sonraki dönemde uygulamaya girecekse girecek” diye konuştu.

“Pandemi davaların seyri değiştirdi”

Cumhurbaşkanlığı seçimi döneminde yapıldığı iddia edilen partizanca istihdamlarla ilgili KTAMS tarafından açılan davanın üzerinden 9 ay geçmesine rağmen, görüşülüp karara kalan söz konusu davanın kararının açıklanmaması konusunda serzenişte bulunduğunun hatırlatılması üzerine Dizdarlı, “Kararın süresiz ertelenmesi demek, karar yazılma aşamasıdır, orada bir çalışma var demektir. Davanın süresiz ertelenmesi ise farklıdır, orada bir sıkıntı var demektir. Pandemi nedeniyle davaların seyri mecburen farklı seyrediyor. Davalar daha yavaş ilerliyor ve ciddi gecikmeler oluyor” dedi.

“İş yapmayalım diye bize çalışan verilmiyor diye düşünüyorum”

Ombudsman Dairesi’nde personel eksikliği olduğunu ve ilgili yerlere yazı yazıp personel talep ettiklerini belirten Dizdarlı, şöyle konuştu:

“İnanıyor musunuz Ombudsman Dairesi’ne iki yıldır bir odacı ve bir memur istihdam edilmesi için bekliyoruz. Sürekli talep ediyoruz ama sonuç alamıyoruz. Dairedeki çalışanlar özverili çalışıyor, iki üç iş yapıyor ve o eksikliği kapatıyoruz. Çalışanlarımızın özverisi olmasa rapor da çıkaramayacaktık, inanılmaz zorluklar yaşıyoruz. Maliye Bakanlığı’na, Personel Dairesi’ne her yere takılıyoruz. Bazı dairelerde duyuyoruz herkes üst üste oturuyor, iş yapmıyor. Bizde telefonlara bakacak kişi yok. Bizde herkes her işi yapıyor. Aksi takdirde işler yürümezdi. İş yapmayalım diye bize çalışan verilmiyor diye düşünüyorum. O da var, başlarına iş çıkarmayalım istiyorlar ama biz azimli bir şekilde çalışıyoruz…”

“Dosyaların polisten başsavcılığa gidip gelmesinde işler yavaş ilerliyor”

KIB-TEK’teki yolsuzluk iddiaları ve bununla ilgili hazırlanan Sayıştay raporlarına rağmen polisin ve Başsavcılığın yavaş davranmasını eleştiren Başbakan Yardımcısı Erhan Arıklı’nın şikayetlerinin hatırlatılması üzerine Dizdarlı, poliste olan bazı meselelerin tamamladığında Başsavcılığa gönderildiğini, ancak savcılığın dosyayı yetersiz, eksik bulduğunda polise iade ettiğini, bunun da sürenin uzamasına yol açabileceğini kaydetti.

Dizdarlı, “Mesela Ombudsman’da bir dosya var, üç kez polise yazdım, savcılığa gitti, geri geldi. Sonra tekrar gittiği belirtildi. Yani bu çok uzun bir süreç. Maalesef bu gidip gelmelerle işler daha yavaş ilerliyor” dedi.

“Kimsenin dava etme hakkı kısıtlanamaz”

Köy yollarının yapımının Türkiye’deki firmalara verilmesini, yerli müteahhide verilmemesini, GAÜ’den satın alınan Girne Hastanesi’nin ihalesinin yargıya taşınmasına bağlayan bazı siyasetçiler olduğuna dikkat çekilmesi üzerine Dizdarlı, “Dava açmak anayasal bir haktır, kısıtlama olamaz, ‘mahkemeye verilemez’ denilemez. Kişi ya da kurumların, dava etme hakkı kısıtlanamaz” dedi. İlgili yasada sorun varsa, oradaki yasal boşluktan dolayı birileri mahkemeye başvurmak isterse doğal olarak başvurabileceğini, hakkını arayabileceğini belirten Dizdarlı, yönetenlerin yasada, tüzükte bir hata ya da eksiklik varsa bunun tadil edilebileceğini, düzeltilebileceğini vurguladı.

“Kesinti başkadır kamu alacağı başkadır”

Kamu Alacaklarının Tahsili Usulü Yasası altında sendikaların ve sivil toplum örgütlerinin dayanışma aidatlarından kesinti yapılmasının büyük tepki gördüğünün belirtilmesi üzerine Dizdarlı, “Kamu Alacaklarının Tahsili Usulü Yasası’nın nerede kullanılacağı bellidir. Kesinti başka, kamu alacağı başkadır. Orada olması ne kadar uygundur? İlk etapta bu yasada olması çok da uygun görülmüyor. Yasal olarak bir sıkıntı doğurabilir” şeklinde konuştu.

“KIB-TEK’le ilgili Ombudsman’a başvuru var”

Türkiye’den gelecek jeneratörlerle ilgili ayak yapılması konusunda 1.2 milyon TL’lik işin bir firmaya teklif usulüyle verilmesi konusunda konuşan Dizdarlı, “Firmalardan teklif almak ve ihaleye çıkmak arasında fark var. Belirli miktarın altında işlemlerde teklif alınır. Ortada 1.2 milyon TL’lik bir rakam varsa ihaleye çıkılması gerekir. Bu konuda Ombudsman’a başvuru yapıldı, biz de konuyu soruşturuyoruz. İhalede rekabet ve herkese eşit muamele var. Böylesine yüksek bir rakamla ilgili verilen teklifte ise ‘istenilen firmanın seçilmediğini’ kim söyleyecek?” ifadelerini kullandı.

“Teminat şartları zanlıların mahkemede hazır olmasını sağlamaktır”

Rüşvet konuşmasının yer aldığı bir ses kaydını paylaştı ve yayınladı diye üç gazeteci hakkında polisin konuyu ‘Özel Hayatın ve Hayatın Gizli Alanının Korunması Yasası’ dahlinde değerlendirip, soruşturma açması, konuyu mahkemeye taşıması konusunda sorulan soruyu cevaplandıran Dizdarlı, “Yasada suçlarla ilgili bir istisna var. Mahkeme değerlendirip kararını verecek. Teminat şartları ağır gibi görünüyor olsa da gazetecilere telefonları iade edildiğine göre dava yakında hazırlanacak ve görülecek. Teminat şartları zanlıların mahkemede hazır olmasını sağlamaktır. Suçlu oldukları anlamına gelmiyor” dedi.

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15/06/2021 19:20