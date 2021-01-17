Dizdarlı: Ne organizasyon ne de plan…

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17/01/2021

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Dizdarlı: Ne organizasyon ne de plan…

Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi eski Başhekimi Dr. Bülent Dizdarlı, KKTC’de aşı olmak için bekleyen vatandaşların fotoğrafını paylaştı. Aşı için kuyruk bekleyen çok sayıda vatandaş olduğuna dikkat çeken Dizdarlı, 3 personelin aşı yapmasını eleştirdi. Aşı konusunda organizasyon olmamasından yakınan Bülent Dizdarlı “İşimiz hikaye” yorumunda bulundu.

Kişisel sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yapan Bülent Dizdarlı, “Ası olmaya geldik. İçeride 3 personel dışarıda bir kuyruk. Ne organizasyon ne de plan. İşimiz hikaye...” dedi.

 

17/01/2021 12:52
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TAGS: Dizdarlı: Ne organizasyon ne de plan…, haberkibris, kıbrıs,
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