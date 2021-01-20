Dizdarlı, “Neden Aşı Olmalıyız?” Sorusunu yanıtladı

Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi eski Başhekimi Dr. Bülent Dizdarlı, sosyal medya sayfasından “Neden aşı olmalıyız” sorusunu yanıtlayarak kendisinin ve 88 yaşındaki babasının da Sinovac aşısını olduğunu yazdı. Ayrıca, Dizdarlı, Sinovac aşısının Çin’de uygulanmadığı ve başka ülkelerde denendiğinin kuyruklu bir yalan olduğunu belirtti.

Dizdarlı, açıklamasının tamamında “Türkiye’de ve bizde, özellikle benim de kendime ve 88 yaşındaki babama yaptırdığım Sinovac aşısının üçüncü faz çalışması yapılmadan acil durum nedeniyle uygulamaya konulduğu doğrudur.

Söz konusu aşı ikinci faz çalışmaları sonrası etkinliği tartışılırken, minimum yan etkisi nedeniyle tercih edilen bir aşıdır. Direk faz 4 e geçilip yaygın aşılama bir çok ülkede yapılmaktadır. Edinilen ilk tecrübeler olumludur ve edinilen ilk bilgileri teyit etmektedir.

Çin’de uygulanmadığı ve başka ülkelerde denendiği kuyruklu bir yalandır.

Etkinliğinin başka aşılarla kıyaslanması da aslında çok doğru değildir. Çünkü çalışma guruplarının yaş, risk durumları oldukça farklıdır.

Pfizzer aşıları için de sosyal medyadaki iddialar yanlıştır. Norveç bilim adamları aşı sonrası ölümleri aşıya bağlamadıklarını açıklamışlardır.

Bizde taşınma şekline yönelik eleştirilerin, haklı olmadığını belirteyim. Bu aşıların -75 derecenin dışında kendi kaplarında beş gün , normal buzdolabında 10 gün kalabileceğini daha önce de yazmıştım.

Ülkemizde Sputnik ve Oxford aşıları yok. Keşke olsa .

Bulabildiğiniz aşıyı olunuz.

Bana en çok gelen soru “Kimler aşı yaptırmamalı ?”. Yazımı uzun tutmamak adına, Sibel Siber 'i referans veriyorum. Bu sorunun cevabı bu gün Dr. Sibel Siber tarafından sayfasında çok net olarak yayımlandı. Oradan okumanızı tavsiye ederim

Maske, Mesafe, Temizlik + Aşı… Bu kavgayı kazanacağız.” İfadelerini kullandı.

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20/01/2021 14:21