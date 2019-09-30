Dizdarlı: Takımımızı Ligden Çekebiliriz

Çatinkaya Başkanı Dizdarlı'nın açıklaması şöyle;

Çetinkaya camiasının geçtiğimiz gün oynanan MTG maçının hakemi ile ilgili olarak açıklamasıdır:



''Cumartesi günü oynanan maçı da kaybettik. Maalesef bu sefer de beşinci dakikada kırmızı kart görüp oyunun 85 dakikasını 10 kişi oynamak zorunda kaldık. Dolayısıyla oynadığımız hiçbir müsabakayı tam kadro tamamlayamadık. Önceki maçlarda kötü niyeti hissetmedik. Bu maçın ilk iki maçtan farkı ise hakemin çok ama çok kötü niyetli olmasıydı. Beşinci dakikadaki pozisyonu farklı süzdüğü halde yardımcı hakemlerden birinin etkisi ile penaltı kararı vermesi ve ardından kırmızı kart göstermesini tarafsız gözlerin yargısına bırakalım, tüm ikili mücadelelerde taktir hakkını aleyhimize kullandı. Hele hele 43.dakikada Amani’nin topa kafa ile vurması sonrası aldığı kafa darbesini yorumlayışı bu hakemin kasıtlı olduğunun en büyük deliliydi. Hakem bey rakibe kırmızı veya sarı kart göstermesi beklenirken, dönüp faulü bizim aleyhimize kullandırması ve bu sırada özellikle kadın yan hakemin ikazlarına kulak asmaması onun ne kadar art niyetli olduğunun delilidir.

Çetinkaya olarak kaybettiğimiz maçlardan sonra hiç hakemleri eleştirmedik. Ancak Sayın Utku Hamamcıoğlu’nun korunacak yanı yoktur. Üstelik bu yönetim tarzı ile önceki maçların hakemlerini de şaibe altında bırakmış, hakem camiasına olan güvenimizi sarsmıştır. Galiba efendiliğimiz yanlış anlaşılmış, Çetinkaya sahipsiz sanılmıştır. Çetinkaya olarak kendisini toparlayana kadar ilk devre maçlarımızda görmek istemiyoruz. Atamaları yapanlardan ricamız bu isteğimizin dikkate alınmasıdır. Aksi halde bu hakemi maçımıza atanmış görürsek takımımızı ligden çekebiliriz. Bunu lütfen kimse bir tehdit olarak algılamasın. Algılayan olursa da bu hafta aynı hakemi göndersin ve olacakları görsün. Biz doğru bildiğimizi yapmaya devam edeceğiz''

30/09/2019 10:56