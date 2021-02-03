Dizdarlı: Tıp aritmetiğe uymaz

Emekli Başhekim, Dr. Bülent Dizdarlı, 'taksitli' şekilde yapılan 21 günlük kapanmanın fayda etmeyeceğini vurgulayarak, tam kapanmaya gidilmesi gerektiğinin altını çizdi.

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03/02/2021

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Dizdarlı: Tıp aritmetiğe uymaz

Dr. Bülent Dizdarlı, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, ‘taksitli’ kapanmanın pandemi sürecini yönetim açısından yararlı olmayacağı konusunda uyarıda bulunarak, “Taksit taksit kapanmak zamanı kötü kullandırıyor. Bu adil olmayan kapanmayla yol alamayız” dedi.

Dizdarlı'nın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım şöyle:

 21 GÜN TAKSİTLİ KAPANMA FAYDA ETMEYECEK. Maalesef  7+7+7= 21  etmeyecek .  Çünkü tıp, aritmetiğe uymaz 21 gün kapanmayı , 3 taksitte yaparsak  beklenen faydayı  istediğimiz ölçüde göremeyeceğiz.Taksit taksit kapanmak zamanı kötü kullandırıyor. Bu adil olmayan kapanmayla yol alamayız Tam kapanma şart. 21 gün sonrasının planlanacağı birleşik 21 güne ihtiyaç var.

03/02/2021 22:14
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TAGS: bülent dizdarlı, kktc covid19, covid19 aşı, haberkibris
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