Dizdarlı: Tıp aritmetiğe uymaz

Dr. Bülent Dizdarlı, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, ‘taksitli’ kapanmanın pandemi sürecini yönetim açısından yararlı olmayacağı konusunda uyarıda bulunarak, “Taksit taksit kapanmak zamanı kötü kullandırıyor. Bu adil olmayan kapanmayla yol alamayız” dedi.

Dizdarlı'nın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım şöyle:

21 GÜN TAKSİTLİ KAPANMA FAYDA ETMEYECEK. Maalesef 7+7+7= 21 etmeyecek . Çünkü tıp, aritmetiğe uymaz 21 gün kapanmayı , 3 taksitte yaparsak beklenen faydayı istediğimiz ölçüde göremeyeceğiz.Taksit taksit kapanmak zamanı kötü kullandırıyor. Bu adil olmayan kapanmayla yol alamayız Tam kapanma şart. 21 gün sonrasının planlanacağı birleşik 21 güne ihtiyaç var.

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03/02/2021 22:14