Dizdarlı: Üst komitenin bu kararları bildirmesi, resmi nitelik kazandırır

Yüksek Yönetim Denetçisi (Ombudsman) Emine Dizdarlı, Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi’nin aldığı kararların yürürlüğe girip girmeyeceği konusundaki sorulara yanıt vererek, “Komite’nin bu kararları bildirmesi, resmi niteliği kazandırır” dedi.

Dizdarlı, katılığı bir TV programında Bulaşıcı Hastalıklar Üst Kurulu’nun dün akşam almış olduğu kararlar hakkında açıklama yaptı.

Dizdarlı, kararların henüz Resmi Gazete’de yayınlanmaması nedeniyle yürürlüğe girip girmeyeceği konusundaki sorulara cevap vererek, “Komite’nin bu kararları bildirmesi, resmi niteliği kazandırır” dedi.

Resmi Gazete’de yayınlanmamış oluşu ise geçersiz olduğunu göstermediğini ifade eden Dizdarlı, Komite’nin başkanı tarafından imzalanması ve Sağlık Bakanlığı’nın onaylamasının ardından, kararların gereğinin yerine getirileceğini vurguladı.

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17/01/2021 11:44