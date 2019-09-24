Dizdarlı’dan Çetinkaya Taraftarına Çağrı

Çetinkaya Türk Spor Kulübü Başkanı Bülent Dizdarlı, Cumartesi günü oynayacakları Mağusa Türk Gücü maçı öncesi taraftara çağrı yaptı.

K-Pet Süper Lig'de ilk iki haftayı mağlubiyetle kapatan Çetinkaya'da Başkan Bülent Dizdarlı basına açıklamada bulundu. Lige kötü başladıklarını dile getiren Dizdarlı, Cumartesi günü kendi sahalarında oynayacakları MTG maçı öncesi taraftara seslendi.

Bülent Dizdarlı'nın açıklamaları şöyle: Bilindiği gibi lige iyi başlamadık. İlk iki maçımızı kaybettik. Kaybetmekle kalmadık, iki maçı da 11 kişi tamamlayamadık. Bu sözlerimden kimse hakemleri suçladığımı sanmasın. Aksine her iki maçın hakemi de kuralları uyguladı. Sorun hakemlerde değil bizde... Demek ki daha fazla çalışıp aksaklıkları düzeltmemiz gerekiyor. Bunun yapılması için yönetim olarak elimizden geleni yapacağız. Taraftarımızdan ricam ise bu Cumartesi 15.30’da oynayacağımız M.T.G maçında bizi yalnız bırakmamalarıdır. Futbolcular başkan ve yönetimin kendilerine güvendiği kadar taraftarında güvendiğini görmek isteyeceklerdir. Onları ve bizi desteğinizden mahrum bırakmayınız.

24/09/2019 10:43