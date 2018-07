Dizdarlı'dan garantörler için ilginç benzetme

Lefkoşa burhan nalbantoğlu Devlet Hastanesi Başhekimi Bülent Dizdarlı sosyal medyadan yaptığı paylaşımda Türkiye'nin garantisinden vazgeçilmemesi gerektiğini savunarak ilginç garantörlük durumunu ilginç bir hikayeyle anlattı.

İŞTE O AÇIKLAMA;



Kıbrıs konusunda Türkiye’nin garantisinden vazgeçmemez gerektiği fikrimi her ortamda söylemişimdir. Bu konuda uzun zamandır bana sık sık fikrimin değişip değişmediğini soranlar oldu. Bende polemiğe girmemek için pek cevap vermedim.

Bu konudaki fikrimi bir kez daha söylemeden geçen gün yaşadığım bir olayı izninizle anlatmak istiyorum:

Bizim orada belediye, “8 Mart” isimli park yapmış. Gayet güzel düzenli bir yer. Temizliğine de gerek belediye gerekse kullanıcılar itina gösteriyor. Hâl böyle olunca da kıymete biniyor. Genellikle benim yürüyüşe çıktığım saatlerde bayağı kalabalık ağırlıyor.

Dün akşam üstü ise hava biraz rüzgârlıydı ya, ondandır herhâlde oldukça tenhaydı. Bende bunu fırsat saydım soluklanmak için parktaki tahta sandalyelerden birini seçip oturdum. Malum gözlem yapmayı seven biriyim. Hemen etrafıma bakınmaya başladım. Parkta toplam beş kişiydik. Biri 10 diğeri 5 yaşlarında iki çocuk, bunların babaları ve ben.

Çocuklar parkı paylaşmış gibiydiler. Biri bir tarafta diğeri diğer tarafta oynuyordu. 10 yaşındaki doğal olarak diğerinden daha iri, daha gelişmişti. Buna karşın 5 yaşında olanın da babası diğerinin babasına göre Sumo güreşçisi gibi duruyordu.

Babalardan iri olan çocukları seyrederken, diğeri beraberinde getirdiği kitabı okuyordu. Parkın bu güzel sükûnet içindeki hâli devam ederken, birden 10 yaşındaki çocuk diğerine yerdeki küçük çakıl taşlarından atmaya başladı. Küçük çocuk bundan rahatsız olmaya başlayınca babası olan ve onları seyreden iri kıyım adam “Yapma evladım “ diye ikazda bulundu. 10 yaşındaki çocuğun babası ise kitaptan başını kaldırdı. Şöyle bir baktı. Sonra okumaya devam etti.

On yaşındaki kerata lâf anlayacak gibi değildi. Kovaya doldurduğu toprakla birlikte diğerinin oyun alanına girerek onun yere çizdiği çizgileri silmeye başladı. Bir yandan da toprağı küçük çocuğa atmaya başladı. Bu durumdan rahatsız olan küçük çocuğun babası diğer adama dönerek” beyefendi lütfen çocuğunuza mukayyet olur musunuz “ dedi .

İri çocuğun babası olan adam ona “Aldırma bunlara, bunlar daha çocuk bir şey olmaz” diye yanıt verdi.

Tam bu sırada küçük çocuk kendinden beklenmedik bir şey yaptı. İri çocuğu iterek yere düşürdü. Yere düşerken ayağını burkup canı yanan İri çocuk ani bir hareketle diğerine saldırdı. Altına alıp vurmaya başladı.

İri adam önce iri çocuğun babasına baktı. O hâlâ kitabını okuyordu. Daha fazla beklemedi. Atılıp 10 yaşındaki çocuğu kendi çocuğunun üstünden aldı. Alırken de iki şamar atmayı ihmal etmedi. Bu kez 10 yaşındaki çocuk ağlamaya başladı. Doğal olarak onun kitap okuyan babası ayağa kalktı. Olduğu yerden iri adama bağırmaya başladı. Bu kez de İri adam istifini bozmadı, 10 yaşında ki çocuğu itip kakmaya başladı.

Bu sırada ben ne yaptım diye sorarsanız, baktım iş kötüye gidiyor, hızla oradan uzaklaşmaya başladım. Yani şimdi orada olay molay olur beni de şahit yazarlar diye düşündüm ve koşar adım uzaklaştım. Ben uzaklaşırken bağrışmalar devam ediyordu. Olayın sonu ne oldu bilemem.

Eve gelip duş yapıp koltuğa çökünce olayı bir daha düşünmeye başladım. 5 yasındaki çocuğu kuzey Kıbrıs’a, 10 yaşındakini Güney Kıbrıs’a , iri adamı Türkiye’ye, ince adamı ise Yunanistan’a benzettim. Tabi kendimi de Birleşmiş Milletler ya da Avrupa Birliği yerine koydum.

Biri diğerine saldırmasa iri baba devreye girmeyecekti. Saldırana kendi babası höst çekseydi olay başlamadan bitecekti. Ben oradan ayrılmak yerine olaya hemen müdahil olsam belki de bu kadar büyümeyecekti.

Ortada tek gerçek vardı. Kaba saba , hatta biraz cahil görünümlü olsa da Baba dan başka zor anında çocuğa el atacak biri yoktu. 5yaşındaki çocuğun yaşama hakkını koruyan GARANTİ eden bir tek oydu.

Yaşadığım bu olay bana garantiler konusunda nasıl haklı bir tutum içinde olduğumu net gösterdi. Hazır yeni Birleşmiş milletler temsilcisi de atanmışken ben bu zikrimi tekrarlamak istedim.Tabi herkesin aklı var…