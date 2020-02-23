Dizdarlı’dan ‘panik yok’ mesajı

Eski başhekim Bülent Dizdar kişisel sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşım ile dün Gazimağusa Devlet Hastanesi’ne coronavirüsü şüphesi ile kaldırılan ardından Lefkoşa Devlet Hastanesi’ne nakledilen kadının hikayesinin ve tomografik incelemesinin coronavirüsü ile örtüşmediğini açıkladı.

Kesin tanı için tahlil sonuçlarının beklemesi gerektiğine dikkat çeken Dizdarlı, olaydan ders alınması gerektiğine vurgu yaptı.

Dizdarlı’nın açıklaması şöyle:

Edindiğim bilgiye göre, Mağusa'dan Lefkoşa'ya sevk edilip karantinaya alınan hastanın hikayesi ve tomografik bulguları corona virus enfeksiyonu ile çok örtüşmüyor. Tabi kesin tanı için tahlil sonuçlarını beklemek gerekir.

Bu arada bu olayda tanı negatif gelse bile ders alınması gereken şeyler vardır. Yetkililer aksaklıkları hızla gözden geçirip, gerekirse tatbikat yapıp yeni vakaya veya vakalara hazır olmayı sağlamalıdır.

Kısacası PANİK yok. Ama bakıp durmak da yok. Daha fazla bilgi daha fazla eğitim gerek. Bu arada Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği yönetimini ve başkanı Özlem Gürkut’u kutluyorum. Yerinde ve zamanında, doğru açıklamalar yaparak güven veriyorlar.

23/02/2020 10:30