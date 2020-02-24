Dizdarlı:TC tarafından alınan bu tedbirler bizi de koruyor

Lefkoşa Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi eski başhekimi Bülent Dizdarlı, corona virüs hakkında düşüncelerini, kişisel sosyal medya hesabından paylaştı.

Havaların ısınması ile yok olmaya başlayacağını bilen Corona virus bahar yaklaşırken atağa geçti. Turkiye salgının ikinci en yoğun olduğu Iran'la sınır kapılarını geçici olarak kapatarak önemli bir tedbir daha aldi. Bu ülkeye olan uçuşlarıda durdurdu. TC tarafından alınan bu tedbirler bizi de buyuk ölçüde koruyor. Zira bizim tek giriş çıkış yönümüz o taraftan.

Avrupa' da en yoğun Corona salgını Italya'da... Futbol maçları bile ertelendi. Yunanistan sınır kapısı hala açık. Kıbrıs - Italya arasinda uçak seferleri sürüyor.

Tüm bunlara bakınca hastaliğın adamıza muhtemel geliş olasılığının güney kapılarından olması olasılığı daha yüksek görünüyor.

Ne diyeyim ... Trump'in dedigi gibi " dayanalım . Bu virus nisan güneşine direnemez "

24/02/2020 10:35