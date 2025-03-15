Dizi setinde kaza geçiren Aras Bulut İynemli hastaneye kaldırıldı!

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15/03/2025

Dizi setinde kaza geçiren Aras Bulut İynemli hastaneye kaldırıldı!

Deha dizisinin setinde aksiyon sahnesi çekilirken başrol oyuncusu Aras Bulut İynemli’nin ayağı burkuldu.

AMELİYAT EDİLDİ

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre; ayak bileğinde bir kırık oluşan oyuncunun ameliyatı, Prof. Dr. Mustafa Karahan tarafından gerçekleştirildi.

Ameliyatı başarılı geçen ve evinde dinlenen İynemli'nin, en kısa sürede tedavisi tamamlayıp sete geri dönmeyi beklediği aktarıldı.

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TAGS: Aras Bulut İynemli, Hastane, Kaza, Ameliyat
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