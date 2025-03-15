Dizi setinde kaza geçiren Aras Bulut İynemli hastaneye kaldırıldı!
YAYIN TARİHİ:
15/03/2025
Deha dizisinin setinde aksiyon sahnesi çekilirken başrol oyuncusu Aras Bulut İynemli’nin ayağı burkuldu.
AMELİYAT EDİLDİ
Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre; ayak bileğinde bir kırık oluşan oyuncunun ameliyatı, Prof. Dr. Mustafa Karahan tarafından gerçekleştirildi.
Ameliyatı başarılı geçen ve evinde dinlenen İynemli'nin, en kısa sürede tedavisi tamamlayıp sete geri dönmeyi beklediği aktarıldı.
YAYIN TARİHİ: