Dizi setinde korkunç olay! Oyuncularla vedalaşıp köprüden atladı

Başrollerinde Halil Ergün, Özgü Kaya, Burak Berkay Akgül, Meltem Cumbul, Melis Birkan ve Ege Kökenli gibi ünlü oyuncuların yer aldığı, yönetmen koltuğunda Mahsun Kırmızıgül'ün oturduğu dizi, henüz yayına başlamadan bu trajik olayla gündeme geldi.

"Magazin Burada" tarafından aktarılan bilgilere göre, kostüm asistanı Üstündağ, psikolojik sorunlar yaşadığı ve bir süredir ilaç kullandığı iddia edildi. Üstündağ'ın sete bir haftalığına dahil olduğu öğrenildi.

SET EKİBİYLE VEDALAŞTI, SONRASI KORKUNÇ OLDU

Olayın üç gün önce gerçekleştiği ve çekimlerin tamamlanmasının ardından Üstündağ'ın set ekibiyle vedalaştığı bildirildi. Set aracına binen Üstündağ, aracı köprüye yakın bir noktada durdurarak inmek istediğini belirtti. Araçtan iner inmez kendisini köprüden aşağı bıraktı ve ağır yaralandı.

YOĞUN BAKIMDA HAYAT MÜCADELESİ VERİYOR

Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Melek Üstündağ, yoğun bakımda yaşam mücadelesi veriyor. Durumunun ciddiyetini koruduğu bildirildi. Set ekibi ve oyuncular, bu beklenmedik olay karşısında büyük bir şok yaşarken, olayla ilgili gelişmeler yakından takip ediliyor.