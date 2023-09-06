Djokovic ve Gauff, ABD Açık'ta yarı finale yükseldi

Sezonun son grand slam tenis turnuvası ABD Açık'ta, tek erkeklerde dünya 2 numarası Novak Djokovic ve tek kadınlarda dünya 6 numarası Coco Gauff, yarı finale yükseldi.

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06/09/2023

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Djokovic ve Gauff, ABD Açık'ta yarı finale yükseldi

New York kentinde düzenlenen turnuvanın 9. gününe, tek erkekler ve tek kadınlarda çeyrek final maçlarıyla devam edildi.

Tek erkeklerde kariyerinin 24. grand slam şampiyonluğunu hedefleyen Sırp sporcu Djokovic, 2 saat 35 dakika süren mücadelenin ardından 9 numaralı seribaşı ABD'li Taylor Fritz'i 6-1, 6-4 ve 6-4'lük setlerle 3-0 yenerek son 4 tenisçi arasına kaldı.

Tek kadınlarda ise 6 numaralı seribaşı ABD'li Coco Gauff, 20 numaralı seribaşı Letonyalı Jelena​​​​​​​ Ostapenko'yu 6-0, 6-2'lik setlerle 2-0 yenerek ülkesinde yarı finale çıktı.

06/09/2023 16:33
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TAGS: Djokovic, Gauff, ABD
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