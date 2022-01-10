Djokovic'in Avustralya'da vizesi iptal edildi ve karantinaya alındı

Teniste dünya 1 numarası Novak Djokovic'in Avustralya'da yaşadığı gerilim sürüyor. Ülkeye girişi sırasında aşı olmadığı için vizesi iptal edilen yıldız sporcu, savunmasında 16 Aralık'ta virüse yakalandığını iddia etti. Ancak 18 Aralık'ta katıldığı fotoğraf çekimi kafalarda soru işareti yarattı.

Avustralya Açık'a katılmak için gittiği Melbourne'de ülkeye giriş vizesi iptal edilen ve mültecilerin tutulduğu otele yerleştirilen tek erkekler dünya bir numarası Novak Djokovic'in, vize iptaline karşı yaptığı itiraza ilişkin dava görüldü.

Sırp tenisçi Djokovic'in avukatları aracılığıyla yaptığı başvuru, Avustralya Federal Devre ve Aile Mahkemesinde görüşülürken, ünlü raketinin hayranları mahkeme binası önünde gösteri düzenledi.

Avustralya vizesi iptal edilen Djokovic'in avukatları yazılı savunmalarını mahkemeye sundu.

Çoğunluğu Avustralya'da yaşayan Sırbistan kökenli Avustralyalılardan oluşan göstericiler, Sırpça müzikler eşliğinde dans edip sloganlar atarak ünlü tenisçiye destek verdi.

Karar Djokovic'in lehine çıktı

Öte yandan Avustralya Federal Mahkemesi Novak Djokovic'in lehinde karar vererek Avustralya hükümetine vize iptalini kararını bozdu. Kararla, dünyanın bir numaralı tenisçisi, Melbourne'de yapılacak olan Avustralya Açık Grand Slam turnuvasına katılabilecek.

Kovid-19 aşısı olup olmadığını açıklamayan Djokovic, Melbourne'de yapılacak Avustralya Açık Tenis Turnuvası'na tıbbi muafiyet kararıyla katılacağını duyurmuştu.

Melbourne'e ulaştıktan sonra muafiyet kararı kabul edilmeyen ve ülkeye giriş vizesi iptal edilen Djokovic, mültecilerin tutulduğu otele gönderilmişti.

Avustralya Açık'ta 9, kariyerinde 20 grand slam şampiyonluğu bulunan Djokovic, vize iptaline itiraz ederek kararı federal mahkemeye taşımıştı. Oyuncuların 17-30 Ocak'ta düzenlenecek turnuvaya katılabilmeleri için Kovid-19 aşısı zorunlu kılınmıştı.

Aşı olmayı reddeden tenisçilerden, bağımsız uzmanlardan oluşan kuruldan tıbbi muafiyet kararı almaları istenmişti. Avustralya Tenis Birliğinin, aşı muafiyeti konusunda oyuncuları yanlış yönlendirdiği öne sürülmüştü.​​​​​​​

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10/01/2022 08:55