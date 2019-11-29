DKB, EL-SEN’in Mücadelesini Selamaldığını Bildirdi

Devrimci Komünist Birlik (DKB), El-Sen’in yürüttüğü mücadeleyi selamladığını bildirdi.

DKB Genel Sekreteri Yusuf Alkım yaptığı yazılı açıklamada, “EL-SEN’in zümresel hak talebiyle değil, bilakis elektrik kurumunun batırılmasının önüne geçmek için haklı taleplerle yürüttüğü mücadeleyi selamlıyoruz. Bu mücadelenin gerçek bir zafere ulaşabilmesi için tek yol olan kapsamlı bir kurtuluş kavgasına dönüştürülmesi için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

Alkım, Sanayi Holding, KTHY, Ercan ve su kaynaklarında olduğu gibi yeni bir tasfiye ve talan süreci ile karşı karşıya olunduğunu iddia ederek, elektrik, telekomünikasyon, limanlar ve daha başka elde kalan ne kadar kamu kurumu varsa tasfiye edilerek sermayeye peşkeş çekilmesi için adımlar atıldığını savundu.

Alkım, EL-SEN, KTÖS, KTOEÖS vb. ilerici, demokrat sendikaların toplumsal çıkarlar uğruna yürüttükleri mücadelenin aynı zamanda özgürlük mücadelesinin bir parçası olduğunu, birbirinden koparılması halinde sendikal mücadelenin ileri taşınamayacağını öne sürdü.

29/11/2019 16:06