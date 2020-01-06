DKB harçlara yapılan zammı eleştirdi

Devrimci Komünist Birlik (DKB), başta seyrüsefer ve ehliyet harçları olmak üzere birçok kalemde yüksek orandaki zamların uygulamaya konulduğunu kaydetti ve zamları eleştirdi.

DKB Genel Sekreteri Yusuf Alkım yaptığı yazılı açıklamada, “Kuzey Kıbrıs’ta TC’nin alt yönetimine bağlı olarak on yıllar içerisinde çarpık yapı oluşturulduğunu” ileri sürerek, bu yapının gün geçtikçe daha da büyük bir çöküntüye dönüştüğünü iddia etti.

Alkım, gelmiş geçmiş tüm hükümetlerin ve partilerin bu durumdan sorumlu olduklarını kaydetti.

Alkım, “İğneden ipliğe her kalemden toplanan sayısız vergi ve harçlara rağmen en basit altyapı yatırımları dahi düzgün bir şekilde yapılmamakta, buna bağlı oluşan altyapı yetersizlikleri nedeniyle de yüzlerce insan yollarda can vermektedir” ifadelerini kullandı.

Alkım, Devrimci Komünist Birlik olarak 8 Ocak akşamı saat 18.00'de Lefkoşa Otobüs Terminali'nde gerçekleştirilecek olan eylemi desteklediklerini de belirterek, halkı eyleme katılmaya çağırdı.

06/01/2020 15:10