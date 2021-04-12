Ülkemizde Covid-19 salgının başladığı ilk günden beri pozitif vakaların saptanmasında en önemli rolü oynayan Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi DNA laboratuvarında pozitif vaka çıkması paniğe neden oldu.

Haber Kıbrıs’ın derlediği bilgilere göre DNA laboratuvarında görevli sekreterin PCR testi pozitif çıktı.

DNA laboratuvarında bir kişinin pozitif çıkması nedeniyle 20 kişiye yakın tüm ekip temaslı. Elde edilen bilgilere göre tüm personele PCR testi yapıldı. İlk belirlemelere göre tüm personelin test sonucu negatif. Ancak olası bir bulaş KKTC’de PCR testlerin aksamasına neden olabilir.

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12/04/2021 23:22