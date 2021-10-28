DNA testi ile ortaya çıktı... Saçından alınan örnek doğruladı!

Yüzyılı aşkın bir süredir Washington'daki Smithsonian Enstitüsü'nde bir cam kutu içerisinde saklanan Efsanevi Lakota kabile şefi Oturan Boğa'nın saçı ilginç bir habere konu oldu.

Ülke basınında yer alan haberlere göre, Oturan Boğa'nın saçından alınan DNA, Ernie Lapointe adında bir adamın onun torunun torunu olduğunu ortaya çıkardı.

Cambridge Üniversitesi’nden Eske Willerslev ve Lundbeck Vakfı GeoGenetics Center tarafından yönetilen Bilim ekibi söz konusu sonuçlarını Science Advances dergisinde yayınladı.

Keşif hakkında konuşan Lapointe, 'Yıllar boyunca birçok insan benim ve kız kardeşlerimin Oturan Boğa ile ilişkisini sorgulamıştı' dedi.

Çıkan bir yasa sonrası saç tutamın 2007’de Lapointe’in mülkiyetine geçti. Basın açıklamasında Willerslev, Oturan Boğa’yı 'çocukluğumdan beri kahramanım' olarak nitelendirdi ve şu ifadeleri kullandı;

'Lapointe’e yazıp antik DNA analizinde uzman olduğumu ve Oturan Boğa hayranı olduğumu açıkladım. Kızılderili liderinin saçlarının DNA’sı kendilerine iade edildiğinde Ernie ve kız kardeşlerinin DNA’sını onunla karşılaştırmama izin verirlerse büyük bir onur duyacağımı söyledim.'

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28/10/2021 13:56