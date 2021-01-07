DNA'sı değiştirilmiş 2 bebek dünyaya geldi

Güney Bilim ve Teknoloji Üniversitesi'nde (Shenzhen) çalışan genetikçi He Jiankui, Hong Kong'da düzenlenen İnsan Genomunun Düzenlenmesi Uluslararası Zirvesi'ne katıldı. Konferans başlamadan önce, bilim insanı organizatörlerin yanına giderek, tarihte ilk kez gerçekleşen insan embriyosundaki DNA'ları değiştirdiğini söyledi.

Bir süre sonra Associated Press'e verdiği röportajda araştırmacı, CRISPR/Cas9 sistemi yardımıyla yedi kadının tüp bebek tedavisi sırasında embriyo genomunu düzenlediğini açıkladı. Sonuçta sağlıklı bir anneden ve HIV virüsü taşıyan babadan DNA'sı değiştirilmiş iki ikiz kız bebek dünyaya geldi. Jiankui, çocuklarda CCR5 genini çıkardığını ve bunun HİV virüsüne karşı ömür boyu bağışıklık kazandırdığını belirtti.Çalışmalarını ailenin bilgisi dahilinde ve onayıyla yürüttüğünü iddia eden Jiankui, etik nedenlerden dolayı ailenin adını veremeyeceğini söyledi.

Röportajın Associated Press'te yayınlanmasından iki saat sonra, Güney Bilim ve Teknoloji Üniversitesi'nin web sitesinde konuyla ilgili bir bildiri yayınlandı: "Doçent He Jiankui, 2 Şubat 2018'den Ocak 2021'e kadar ücretli izne ayrılmıştır. Kurumun dışında yürüttüğü deneysel çalışmalardan haberi olmayan üniversite, yapılan bu çalışmayı etik ilkeler ve bilimsel çalışmaların ihlali olarak değerlendirir".

26 Kasım akşamı Çin Halk Cumhuriyeti Sağlık ve Planlı Doğum Komitesi, Jiankui'nin çalışmalarını yasa dışı ilan ettiğini ve soruşturma başlattığını duyurdu.

He Jiankui'nin dünyanın her yerinden meslektaşları, araştırmacının yaptığı açıklamaya sert tepki gösterdi. Londra Üniversite Koleji'inden araştırmacı Maryam Khosravi Twitter'den şu açıklamayı yaptı:"Eğer bir şeyler yapabilecek durumdaysak, bu, bunu yapmamız gerektiği anlamına gelmez. CRISPR teknolojisi geniş bir potansiyele sahiptir, ancak Çin'de CRISPR çocukları, bilim ve insan yaşamına olan güveni zedeliyor." Avusturalya'lı biofizikçi Antoine van Oyen, bunun bilim için üzücü bir gün olduğunu belirterek, Jiankui'nin bu tür deneylerle uluslararası maratoryumu ihlal ettiğini kaydetti.

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07/01/2021 16:01