DND Cyprus'tan Dünya Çocuk Günü'nde Anlamlı Etkinlik

DND Cyprus, sosyal sorumluluk projelerine olan bağlılığını bir kez daha kanıtladı. Şirket, 1 Haziran Dünya Çocuk Günü'nde çocuklar için özel bir etkinlik düzenleyerek, miniklere kedi ve köpek kulübeleri boyattı ve bu kulübeleri Gazimağusa'da bulunan Pati Mate Derneği'ne bağışlama kararı aldı.

DND Cyprus, kurulduğu günden bu yana toplumsal sorumluluk bilinciyle hareket ederek, birçok kuruma destek vermektedir. Dünya Çocuk Günü'nde gerçekleştirilen bu etkinlikte, çocuklar hem eğlenme fırsatı buldu hem de hayvan sevgisi ve sorumluluk bilinci kazandı. Renkli boyalarla süsledikleri kulübeler, Pati Mate Derneği'nin minik dostlarına sıcak bir yuva olacak.

Şirket yetkilileri, etkinliğin ardından yaptıkları açıklamada, çocukların bu tür sosyal sorumluluk projelerine katılmasının önemine vurgu yaparak, gelecekte de benzer projelerle topluma katkı sağlamaya devam edeceklerini belirttiler. Pati Mate Derneği yetkilileri ise, DND Cyprus'a ve etkinliğe katılan çocuklara teşekkür ederek, bu tür bağışların dernek için büyük bir anlam taşıdığını ifade ettiler.

DND Cyprus, sosyal sorumluluk projeleriyle toplumun her kesimine ulaşmayı ve bu projeler aracılığıyla farkındalık yaratmayı amaçladığını bir kez daha gösterdi. Şirket, gelecekte de benzer etkinliklerle sosyal sorumluluk bilincini yaymayı sürdürecek.