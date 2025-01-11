DND L. Gençlerbirliği'ne Fransız Golcü

DND Larnaka GençlerBirliği, Fransız asıllı Kongolu Milli forvet Kevin Koubemba’yı renklerine bağladı. Ligin 2. yarısında yıldız oyuncu DND Larnaka Gençlerbilriği için ter dökecek.

Koubemba: Tecrübe ve Güç Bir Arada

31 yaşındaki Kongo Milli Takımı oyuncusu, hem uluslararası hem de kulüp kariyerinde gösterdiği üstün performansla dikkat çekiyor. 1,92 metre boyundaki forvet, hava toplarındaki hakimiyeti, fiziği ve bitirici vuruşlarıyla tanınıyor.

Futbol kariyerine, Fransa’nın köklü ekiplerinden LOSC Lille’in altyapısında başlayan Koubemba, burada yeteneğini kanıtladıktan sonra Brest ve CSKA Sofia gibi önemli kulüplerde forma giydi.

Koubemba, Gençlerbirliği için imza atarken şu sözleriyle taraftarları heyecanlandırdı:

"Bu kulübe katıldığım için çok mutluyum. Sahada tüm gücümle mücadele edeceğim ve gollerimle takımımın başarısına katkı sağlayacağım. Taraftarlarımızın desteğiyle harika bir sezon geçireceğimize inanıyorum."