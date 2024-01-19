DND’den anlamlı yardım

Gazimağusa'nın hızla gelişen şirketlerinden DND Construction, Gazimağusa'daki çocuklara kıyafet yardımında bulundu. Gazimağusa'nın öne çıkan inşaat şirketlerinden biri olan DND Construction, Gazimağusa Belediyesi ve muhtarlıklarla işbirliği yaparak bölgedeki sosyal sorumluluk projelerine bir yenisini ekledi.

Özellikle soğuk kış günlerinde ihtiyaç sahibi olan 100 çocuğa yönelik kıyafet yardımıyla, şirket hem yerel topluluğa olan duyarlılığını sergiledi hem de toplumsal sorumluluklarını yerine getirdi. DND Construction'ın toplumsal sorumluluk bilinci ile ortaya koyduğu bu örnek davranışa ilişkin, şirketin Direktörü Aynur Zorba Gülol’un yaptığı açıklamada, "Toplumsal sorumluluklarımızın bilinciyle hareket ediyoruz. Bu yardım projesiyle, özellikle soğuk hava koşullarında zor durumda olan çocuklara destek olmayı amaçlıyoruz" dedi. Yapılan kıyafet yardımı, bölgedeki aileler tarafından büyük bir memnuniyetle karşılandı.

Bu projenin, sadece maddi yardım değil, aynı zamanda insanların birbirine yardım elini uzatma duygusunu pekiştiren anlamlı bir adım olduğuna vurgu yapıldı. DND Construction, sadece inşaat alanında değil, aynı zamanda toplumsal sorumluluk alanında da aktif bir rol üstlenerek, projelerine hızla devam etme kararlılığını sürdürüyor.