Dnipro'ya füze saldırısı: 1'i çocuk 12 ölü

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15/01/2023

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Dnipro'ya füze saldırısı: 1'i çocuk 12 ölü

Rus ordusunun Ukrayna'daki Dnipro'ya düzenlediği füze saldırısında 1'i çocuk 12 kişinin yaşamını yitirdiği, 73 kişinin de yaralandığı bildirildi. Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, saldırıyı terör olarak niteledi.

Ukrayna Devlet Acil Servisinden yapılan yazılı açıklamada, Rus güçlerinin Dnipro'ya füze saldırısı düzenlediği belirtildi.

Dnipro'ya füze saldırısı: 1'i çocuk 12 ölü - 2

Saldırıda bir apartmanda ağır yıkım meydana geldiği aktarılan açıklamada, saldırıda biri çocuk 12 kişinin öldüğü kaydedildi.

Dnipro'ya füze saldırısı: 1'i çocuk 12 ölü - 3

Açıklamada, füze saldırısında 73 kişinin de yaralandığı belirtilerek, enkaz alanındaki arama ve kurtarma çalışmaların devam ettiği aktarıldı.

Yaralanan sivillerden 14'ünün de çocuk olduğu bilgisi paylaşıldı.

Dnipro'ya füze saldırısı: 1'i çocuk 12 ölü - 4

ZELENSKİY'DEN SALDIRIYA TEPKİ

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Rus güçlerinin 14 Ocak akşamı Dnipro'ya düzenlediği saldırıya tepki gösterdi.

Dnipro'ya füze saldırısı: 1'i çocuk 12 ölü - 5

Saldırı sonucu 9 katlı bir konutun yıkıldığını aktaran Zelenskiy, füze saldırısını terör saldırısı olarak niteledi.

Dnipro'ya füze saldırısı: 1'i çocuk 12 ölü - 6

Ortak ülkeleri Ukrayna'ya silah desteği yapmaya çağıran Zelenskiy, Rus saldırıların durdurulmasının sadece cephede mücadele verilerek mümkün olduğunu söyledi.

Dnipro'ya füze saldırısı: 1'i çocuk 12 ölü - 7

Zelenskiy, Rus kuvvetlerinin 14 Ocak'ta ülkesine fırlattığı 30'a yakın füzeden 20'den fazlasının Ukrayna hava savunma kuvvetlerince imha edildiğini kaydetti.

Dnipro'ya füze saldırısı: 1'i çocuk 12 ölü - 8

RUS GÜÇLERİ KİEV'E DE SALDIRI DÜZENLEMİŞTİ

Ukrayna'nın başkenti Kiev'in Belediye Başkanı Vitaliy Kliçko, kentin Dnipro semtinde 14 Ocak'ta sabah saatlerinde patlama seslerinin duyulduğunu bildirmişti.

Dnipro'ya füze saldırısı: 1'i çocuk 12 ölü - 9

Kiev'in Holosiyiv semtine de füze parçalarının düştüğünü kaydeden Kliçko, bu semtte can kaybının olmadığını belirtmişti.

Dnipro'ya füze saldırısı: 1'i çocuk 12 ölü - 10

Ülkenin çeşitli bölgelerine yapılan Rus füze saldırılarında enerji altyapıların da hasar aldığı için özelikle Harkiv ve Kiev bölgelerinde elektrik kesintileri meydana gelmişti.

Dnipro'ya füze saldırısı: 1'i çocuk 12 ölü - 11

15/01/2023 09:12
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TAGS: füze saldırısı
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