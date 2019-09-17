Doç Dr. Durdu, Operasyonun Detaylarını Anlattı

Göğüs kafesi açılmadan küçük kesi yöntemiyle kalbine pil yerleştirilen Kıbrıslı Türk hasta Ahmet Kaslı’nın doktoru Doç Dr. Serkan Durdu, yapılan operasyonunun detaylarını anlattı.

Ankara’da yapılan operasyonu anlatan Durdu, Kaslı’nın 4 yıl öncesinde kemoterapi ve radyoterapi aldığını hatırlatarak, bunların etkisine bağlı olarak kalp yetmezliği tablosunun geliştiğini söyledi ve detayları anlattı…

Serkan Durdu, kalbin içerisi açılarak pil yerleştirme işleminin dünyada bir ilk olduğunu söyledi.

Yapılan bu işlemin Avrupa Elektro Fizyoloji Konferansı’na sunulmak üzere ve bilimsel yayın olması için üzere hazırlıklarını tamamladıklarını aktaran Durdu, bilgi birikimlerini ve tecrübelerini hem Türkiye’deki hem de dünyadaki meslektaşlarıyla paylaşacaklarını ifade etti. Kaynak:BRTK