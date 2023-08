Doç. Dr. Ali Övgün ile Cambridge Üniversitesi Bilim İnsanlarının Ortak Bilimsel Makalesi Yayınlandı

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Fen ve Edebiyat Fakültesi, Fizik Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ali Övgün, Cambridge Üniversitesi’nden ve dünyanın çeşitli yerlerindeki 14 seçkin bilim insanları grubuyla iş birliği yaparak kara delikleri ve onların gölgelerinin gizemli dünyasını keşfediyor. Evrenin anlaşılmasını yeniden şekillendirmek için önemli bir potansiyele sahip bu araştırma, 1874’te İngiltere’de kurulan Institute of Physics yayın evinin yüksek etki faktörlü dergisi Classical and Quantum Gravity dergisinde (Class. Quant. Grav. 40 (2023) 165007, https://iopscience.iop.org/article/10.1088/1361-6382/acd97b) yayımlandı.

Ekip Bilime Önemli Katkılarda Bulundu

“Event Horizon Teleskopu”nun (EHT) dikkat çekici yeteneklerinden yararlanarak yapılan “Horizon-scale tests of gravity theories and fundamental physics from the Event Horizon Telescope image of Sagittarius A* (Sgr A*)” başlıklı çalışma, klasik Genel Görelilik (GR) kara delik çözümlerinden kaynaklanan iyi motive edilmiş sapmalara cesur bir adım atıyor. Ekip, Sagittarius (Sgr) A* (Yay A*) adlı nesnenin EHT tarafından yapılan gözlemleri sayesinde, parlak emisyon halkasının boyutunu, altındaki kara delik gölgesinin boyutuyla ilişkilendirmede önemli ilerlemeler kaydetti. Araştırmacılar ayrıca Sgr A*’ın kütle-mesafe oranına yönelik yüksek hassasiyetli ölçümleri çalışmalarını desteklemek için kullandılar.

Doç. Dr. Ali Övgün, İngiltere’den Cambridge Üniversitesi ile Amerika Birleşik Devletleri’nden California Üniversitesi de dahil olmak üzere 14 bilim insanı ile, kara deliklerin çevresindeki sırlarla ilgili kritik bilgiler sunabilecek bir dizi senaryoyu keşfettiler. İncelemeleri çeşitli düzenli karadelikleri, sicim teorisine dayalı uzay-zamanları, ek alanlar tarafından yönlendirilen saç teoreminin ihlallerini, solucan deliği gibi yapıları, yerçekimi kuramlarındaki alternatifleri ve yeni temel fizik çerçevelerini kapsıyor.

10/08/2023 14:47