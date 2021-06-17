Doç. Dr. Arıklı yeni kitabını Bakan Erhan Arıklı’ya takdim etti

Doç. Dr. Melahat Arıklı, “Milli Mücadelede Kalemiyle Savaşanlar (1955-1974)” adlı kitabını, Başbakan Yardımcısı, Ekonomi ve Enerji Bakanı Erhan Arıklı’ya takdim etti.

Bakanlık’tan verilen bilgiye göre, Bakan Arıklı, aynı zamanda gelini olan Melahat Arıklı’yı yeni eseri için tebrik etti. Kıbrıs Türk toplumunun önemli mücadele simgelerinin anlatıldığı bu kitabın, gerek yeni nesil,gerekse üniversiteler adına bir ışık olacağı inancını belirten Bakan Arıklı, Kıbrıs tarihinin her şeyiyle bilinmesinin önemli olduğunu vurguladı.

Kitapta, Ahmet Mithat Berberoğlu, Ahmet Alper, Hikmet Afif Mapolar, Esat Faik Muhtaroğlu, Fuat Veziroğlu, İlter Veziroğlu, İsmet Kotak, Özker Özgür ve Özker Yaşın’ın da aralarında bulunduğu çok sayıda ismin 1955-1974 yılları arasında yayımlanan yazıları yer alıyor.

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17/06/2021 18:10