Doç. Dr. Emrah Öztürk, 79. Yunus Nadi Ödülleri’nde Öykü Dalında Ödüle Layık Görüldü

Arkın Yaratıcı Sanatlar ve Tasarım Üniversitesi (ARUCAD) Film Tasarımı ve Yönetimi Bölüm Başkanı Doç. Dr. Emrah Öztürk, Türkiye’nin en köklü ve prestijli edebiyat ödüllerinden biri olan Yunus Nadi Ödüllerinde “öykü” dalında büyük bir başarıya imza attı. Öztürk, “Evine Dönemeyen Adam” adlı eseriyle 79. Yunus Nadi Ödülleri’nde öykü dalında ödüle layık görüldü.

Bu yıl 79’uncusu düzenlenen Yunus Nadi Ödülleri’nde, 6 dalda toplam 248 yapıt seçici kurullar tarafından titizlikle değerlendirildi. Öykü dalında 62, roman dalında 76, şiir dalında 43, sosyal bilimler araştırması dalında 24, karikatür dalında 33 ve fotoğraf dalında 10 eser yarıştı. Bu geniş katılım ve zorlu değerlendirme süreci sonucunda her dalda bir yapıt ödüllendirildi.

Öykü dalında ödülü, edebiyat dünyasının saygın isimleri Sadık Aslankara, Sezer Ateş Ayvaz, Seval Şahin, Mehmet Zaman Saçlıoğlu ve Özcan Karabulut'tan oluşan seçici kurulun değerlendirmesi sonucunda ARUCAD akademisyeni sanatçı Doç. Dr. Emrah Öztürk kazandı. Yapı Kredi Yayınları’ndan çıkan “Evine Dönemeyen Adam” adlı son öykü kitabında Öztürk, insan ruhunun derinliklerine inen özgün anlatımı ve güçlü karakter tasvirleriyle dikkat geçiyor. Kitap daha önce de Düraşşafaka Cemiyeti ve Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları işbirliğiyle düzenlenen 70. Sait Faik Hikaye Armağanı’nın jürisinin 117 öykü kitabı arasından seçtiği 10 kitaplık kısa liste arasında yer almıştı. Akademisyen, yazar ve yönetmen Öztürk’ün bugüne kadar yayınlanan toplam 3 öykü kitabı bulunuyor.

Yunus Nadi Ödülleri, Cumhuriyet Gazetesi'nin kurucusu Yunus Nadi Abalıoğlu anısına, sanata ve edebiyata olan katkısını yaşatmak amacıyla her yıl düzenlenen ödül, Türkiye’nin ve bölgenin kültürel zenginliğini ve yaratıcı yazım geleneğini desteklemeye devam ediyor.