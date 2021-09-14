Doç. Dr. Füsun Gökkaya'dan velilere tavsiyeler

Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi (UKÜ) Fen Edebiyat Fakültesi, Psikoloji Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Füsun Gökkaya, kaygı, korku ve paniğin yaşamı tehdit eden ve belirsizliğin hâkim olduğu durumlar karşısında kişilerin hayatta kalma şansını arttıran sağlıklı tepkiler olduğunu belirterek, “Yaklaşık 2 senedir hayatın her alanında etkisini gösteren pandemi, bizleri zaman zaman gerçek bir yaşam tehdidi ile karşı karşıya bırakırken, çoğu zaman ise büyük değişimlere zorladı” ifadesini kullandı.

Eğitim alanında da büyük bir değişim yaşandığını anımsatan Gökkaya, Covid-19 nedeniyle 2020 Mart ayından itibaren eğitimin online olarak sürdürüldüğünü ve bu durumun hem öğrenciler hem de aileler için daha önce karşılaşılmayan belirsiz bir süreç olduğunu kaydetti.

Doç. Dr. Gökkaya, pek çok öğrenci ve velinin bu alışma sürecinde kendini yetersiz ve zaman zaman da çaresiz hissettiğini aktararak, “Bu uzun aranın ardından yeni eğitim öğretim sezonuna yüz yüze başlayacak olmanın getirdiği sevinç ve heyecana sıklık ile endişe ve korku da eşlik edebilir” bilgisini paylaştı.

Sosyal hayatının büyük çoğunluğunu bu süreçte evde geçiren öğrenciler için yüz yüze eğitimin sağlıklı ruhsal yaşantı için bir avantaj olacağını dile getiren Gökkaya, “Bunun yanı sıra, yüz yüze olmanın getirdiği pandemi kaynaklı tehlikeler de kimi öğrenciler için kaygı verici olacaktır” şeklinde konuştu.

Doç. Dr. Gökkaya, kaygının odaklanmakta zorluk, okula gitmekten kaçınma ve ders notlarında düşüş gibi etkilere yol açabileceğini söyleyerek, ailelerin bu konuda farkındalıklarını artırmanın önemine dikkat çekti.

Hali hazırda kaygı bozukluğu şikâyeti olan öğrencilere daha hassas yaklaşılması gerektiğini ifade eden Gökkaya, bu döneme psikolojik destek ile eşlik ederek uyum süreçlerini hızlandırabileceklerini belirtti.

Doç. Dr. Gökkaya, ebeveynlerin çocuklarını gözlemleyerek takip etmeleri tavsiyesinde bulunarak, “Yoğun kaygı, korku, panik gibi durumlarda en kısa sürede bir uzman ile iletişime geçerek destek alınması öğrencilerin ruh sağlığı için önem arz ediyor” dedi.

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14/09/2021 16:12