Doç. Dr. Gülcan, Alzheimer Hastalığının Tedavisine Yönelik Sunum Gerçekleştirdi

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Eczacılık Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. H. Ozan Gülcan, Irak Cihan Üniversitesi tarafından çevrim içi olarak düzenlenen atölye çalışmasında “Alzheimer Hastalığının Tedavisinde Çoklu Hedefli Yaklaşımlar” (Treatment of Alzheimer's Disease with Multi-target Ligands) başlıklı bir sunum gerçekleştirdi.

Doç. Dr. Gülcan gerçekleştirdiği sunumunda Alzheimer hastalığının tedavisine yönelik son beş yılda DAÜ Eczacılık Fakültesi bünyesinde doktora öğrencileri ile birlikte tasarımı, sentezi ve biyolojik aktiviteleri incelenen yüzden fazla ilaç adayı bileşiğin tanıtımını yaptı. Doç. Dr. Gülcan bu bileşiklerin mevcut ilaçlardan farklı olarak ortaya koyduğu yeni yaklaşımları katılımcılar ile paylaştı.

DAÜ ve Eczacılık Fakültesi hakkında bilgiler veren Doç. Dr. Gülcan, çok sayıda Iraklı öğrencinin DAÜ’de eğitim gördüğünü belirtti. Sunum sonunda DAÜ Eczacılık Fakültesi’nde görevli Iraklı öğretim görevlileri Dr. Karar Shukur ile Janat Aljubooi ve öğretim elemanı Mustafa Alhadi’yi katılımcılara tanıttı. İlgili alandaki bilimsel çalışmalarda iş birliklerinin değerlendirilmesi ve bu amaç ile yeni toplantıların düzenlenmesi hedefi ile atölye çalışması sona erdi.

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15/11/2021 11:37