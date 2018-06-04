Doç. Dr. Güven Arıklı:Eğitimde Fark Yaratmak İstiyoruz

Kıbrıs İlim Üniversitesi (KİÜ) Öğretim Üyesi Doç. Dr. Güven Arıklı, katıldığı bir TV programında önemli konulara değindi "Yeni yönetim kadrosu ile beraber Kıbrıs İlim Üniversitesi, çağı yakalamış modern binaları ve eğitim kalitesi ile Kıbrıs’ta dünya vizyonu ile hareket eden bir yapı oluşturmak için kolları sıvadık" diyerek "Başarıya inanmış bir yönetim kadrosu ve eğitim gönüllüleri ile yeni döneme hazırlıklarımız sürmektedir. Bizler, her geçen gün çağa ayak uyduran bir eğitim-öğretim anlayışını benimsedik. Butik üniversite yapısı ve kaliteli eğitim anlayışı ile de bu vizyonumuzu kısa bir sürede yakalayıp, özelde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne genel de ise bölge halkına katkı sağlayan sosyal sorumluluk projeleri ile çağa ayak uydurmak için sürekli çalışıyoruz” şeklinde konuştu.

KKTC ekonomisine katkı

Kıbrıs İlim Üniversitesi hakkında bilgiler veren Arıklı KKTC’de bir çok üniversite bulunduğunu ve bu eğitim kurumlarının da KKTC ekonomisine büyük katkılar sağladığının altını çizerek “Ülkemizin lokomotif sektörü haline gelen Yüksek Öğrenim artık önüne geçilemeyen bir ana sektör durumundadır. 100 bin öğrenciye ulaşmış olan KKTC yüksek öğrenimi her sene ekonomiye oldukça katkılar sağlamaktadır. Öğrencilerin aileleri ile beraber bazı bu rakamlar 500-600 bin sayısına ulaşmaktadır ve bu sayı da her geçen sene artmaktadır" değerlendirmesinde bulundu.

Yüksek Öğrenim Bakanlığı

"Ülkemizde Yüksek Öğrenim Bakanlığı’nın olması gerekmektedir. Hiç olmazsa Yüksek Öğrenim Müsteşarlığı düzeyinde eğitim öğretim hayatının daha planlı ve istikrarlı devlet politikası haline gelmesi ülke ve insanımıza daha da çok katkı sağlayacaktır" diyen Arıklı, eğitim ve öğretimin siyasetten uzak, milli bir politika halinde sahiplenilmesi gerektiğinin altını çizdi.

KİÜ iftar yemeği

7 Haziran’da Kıbrıs İlim Üniversitesi bahçesinde bir iftar yemeği düzenleneceğinden de bahseden Arıklı, “Ramazan ayı birlik, beraberlik ve kardeşliğin pekiştirildiği bir aydır. Bizler kardeşlik anlayışı ile ülkemizdeki birliğimizi en üst seviye ye çıkarmamız gerekmekteyiz. Ülke birliği ve ülke insanının motivasyonu her açıdan önemlidir. Anavatan Türkiye’nin içinden geçtiği bu sıcak günlerde, müzakerelerde Rum-Yunan birliktelikleri yanında batının da iki yüzlü tavır sergilemesi karşısında bizler birlik içinde önemli ve özel günlerde de kenetlenmemiz gerekmekteyiz” diyerek verecekleri iftar yemeğinin önemininin yemekten ziyade birlik beraberlik adına önemli olduğuna dikkat çekti.

Bursluluk ve giriş Sınavı

11 Haziran’da Bursluluk ve Giriş sınavının olacağına da değinen Arıklı, “KKTC vatandaşlarının bu sınava muhakkak girip hem üniversitenin görülmesi hem de çok uygun şartlarda ki burslardan faydalanmaları gerektiğine vurgu yaparak sınava girecek öğrenci adaylarının 0392 650 00 00 nolu telefonla her türlü bilgiyi alabileceklerini vurguladı