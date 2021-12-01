Doç. Dr. Hamit Caner, Ceyhun Ümiter ve Gaye Astan Çoban da CTP’den aday

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01/12/2021

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Doç. Dr. Hamit Caner, Ceyhun Ümiter ve Gaye Astan Çoban da CTP’den aday

  Cumhuriyetçi Türk Partisi’nin (CTP), Mağusa’da biri kontenjan, 4 adayı daha belli oldu.

  CTP, Mağusa’nın sevilen, faal gençlerinden Yasin Yeni’yi kontenjan adayı gösterecek. Posta Dairesi çalışanı olan Yasin Yeni, Maraş Derneği (MARAŞ- DER) Başkanlığını yürütüyor.

Doç. Dr. Hamit Caner

    Mağusa’dan ayrıca Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Öğretim Üyesi Doç. Dr. Hamit Caner, bir dönem sendikacılık da yapan, Sağlık Bakanlığı Bakanlık Müdürlüğü görevinde de bulunan Ceyhun Ümiter ve CTP Kadın Örgütü Mağusa İlçe Yönetim Kurulu üyesi avukat Gaye Astan Çoban da CTP’nin Mağusa adayları oldu.

Gaye Astan Çoban

    CTP, Mağusa’da Kıbrıs Türk Mimar Mühendis Odaları Birliği Başkanı Seran Aysal’ı da kontenjan adayı olarak belirlemişti. Ayrıca Emekli Albay, Akademisyen Behcet Öznacar’ın da Mağusa’da CTP’den aday olacağı öğrenilmişti.

Ceyhun Ümiter 
01/12/2021 11:18
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TAGS: CTP, seçim, aday, kktc, yasin yeni
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