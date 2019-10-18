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Doç. Dr. Kemal Bolayır’ın Yeni Kitabı ‘’Benim Adım Kıbrıs II’’ Çıktı

Doç. Dr. Kemal Bolayır’ın, geçtiğimiz yıl üç dilde yayımlanan “Benim Adım Kıbrıs” kitabının devamı niteliğindeki “Benim Adım Kıbrıs II” kitabı, yarın düzenlenecek tanıtım ve imza günüyle okurlarla buluşuyor.

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18/10/2019

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Doç. Dr. Kemal Bolayır’ın Yeni Kitabı ‘’Benim Adım Kıbrıs II’’ Çıktı

Yeni kitabında Kıbrıs'taki toplumların Osmanlı idaresinde nasıl bir “ilişki düzeni” içinde yaşadıklarını inceleyen Bolayır, İngiliz sömürge dönemini inceleyip, bulgularını, anılarla zenginleştirerek, sosyolojik sonuçlar üretti.

“Benim Adım Kıbrıs II” kitabı yarın 17.00’de, Lefkoşa Kermiya’da bulunan K. T. Tabipleri Birliği Salonu’nda tanıtılacak. Kitapla ilgili konuşmaların yapılacağı tanıtım etkinliğinde yazar, kitaplarını dileyenlere imzalayacak.

18/10/2019 15:14
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TAGS: benim adım kıbrıs II, doç.dr.kemal bolayır, haber kıbrıs
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