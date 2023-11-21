Doç. Dr. Kerem Teralı: Yapay Zeka, Sağlık Sektöründe Devrim Yaratıyor

Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi (UKÜ) Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Tıbbi Biyokimya ve Biyokimyasal Genetik Uzmanı Doç. Dr. Kerem Teralı, yapay zekanın sağlık sektöründeki rolü hakkında bilgi verdi.

Yapay zekâ sayesinde tıbbi tanı araçlarının daha hızlı ve doğru çalıştığını belirten Teralı, özellikle radyoloji, patoloji ve ilaç keşfi gibi alanlarda yapay zekanın büyük avantajlar sağladığını vurguladı.

Yapay zekâ destekli tıp uygulamalarının hastaların deneyimini olumlu yönde etkilediğini söyleyen Doç. Dr. Teralı, bu teknolojilerin hastalara daha hızlı ve bireyselleştirilmiş tedavi imkânı sağladığını ifade etti. Ancak, bu gelişmelerin etik sorunları da beraberinde getirdiğini belirten Teralı, özellikle veri güvenliği, şeffaflık ve bireylerin rızası konularına dikkat çekti.

Yapay zekâ teknolojilerinin sağlık sektörünü nasıl dönüştürebileceğini değerlendiren Doç. Dr. Teralı, bu alandaki gelişmelerin tıbbi görüntüleme, ilaç keşfi ve hastane süreçlerinde daha fazla odaklanılması gerektiğini söyledi. Doç. Dr. Teralı, ayrıca, yapay zekanın sağlık profesyonellerinin yerini alıp alamayacağı konusundaki endişelere karşı, teknolojinin daha iyi anlaşılması ve kullanılmasının önemine vurgu yaptı.

Yapay zekanın sağlık sektöründeki rolü hakkında bilgi verebilir misiniz?

Doç. Dr. Kerem Teralı: Yapay zekâ, bugün bizim tıbbi tanı araçları dediğimiz klinik muayene bulguları, laboratuvar tetkikleri, radyolojik görüntüler gibi unsurları analiz ederek daha hızlı ve doğru tanıya ulaşmamızı sağlayabilir. Bunun dışında doktorların daha makul ve bilinçli bir tedavi planı çizmesine yardımcı olabilir. Cerrahi alanında operasyonların planlanmasında ve cerrahi robotların yönlendirilmesinde de yapay zekadan faydalanıyoruz. Ayrıca, benim çalışma alanım olan ilaç keşfi ve geliştirilmesi konusunda da yapay zekâ ve diğer araştırmacılardan büyük ölçüde faydalanıyoruz.

Bu teknolojilerin sağlık hizmetleri alanında nasıl bir dönüşüm yaratabileceğini düşünüyorsunuz?

Doç. Dr. Kerem Teralı: Temel araştırmalar, AR-GE ve klinik öncesi çalışmalar açısından bakıldığında, normalde sıfırdan tasarlanan bir ilacın günümüz şartlarında piyasaya sürülmesi ortalama on yıl sürebilir. Ancak, yapay zekâ algoritmaları kullanılarak ilaç hedefleri daha doğru bir şekilde belirlenebilir. Yüz binlerce hatta milyonlarca bileşikten oluşan büyük kütüphaneler, ilaç adaylarını daha hızlı bir şekilde belirleyebilir. Bu sayede ilaç adaylarının olası yan etkileri ve diğer ilaçlarla olan etkileşimleri önceden öngörülebilir. Bu şekilde bahsettiğim on yıllık süre kısaltılabilir, maliyetler düşürülebilir ve daha etkin, daha güvenli ilaçların piyasaya sürülme şansı artabilir. Bu, başlı başına önemli bir dönüşümdür.

Yapay zekâ teknolojisini doktorların teşhis ve tedavi süreçlerine nasıl entegre edilebileceğini düşünüyorsunuz? Bu entegrasyonun avantajları ve potansiyel zorlukları nelerdir?

Doç. Dr. Kerem Teralı: Farklı alanlarda farklı entegrasyonlar söz konusudur. Örneğin, radyoloji alanında, ultrason görüntüleri, röntgen görüntüleri, MR görüntüleri, bilgisayarlı tomografi görüntüleri gibi unsurları analiz edecek şekilde eğitilmiş yapay zeka uygulamaları bilgisayara yüklenebilir ve radyologlar bunu kullanarak anormal durumları daha kolay saptayabilir. Bu, bize erken tanı ve tedavinin yolunu açar. Örneğin onkoloji alanında, tümör patoloji görüntüleri yapay zekâ algoritmalarıyla analiz edilebilir ve patoloğun kanser teşhisi koyması kolaylaşabilir. Benzer şekilde, kardiyoloji alanında EKG'ler, dermatoloji alanında deri lezyonları, oftalmoloji alanında retina taramaları gibi verilerin analizi ile ilgili uzmanlar daha doğru ve hızlı tanı koyabilir ve buna göre tedavi planı oluşturabilirler. Avantajları arasında doğru ve hızlı tanı, tedavi planında bireyselleştirme yer almaktadır. Ancak, doktorların bu yeni teknolojiye uyum sürecinde yaşayabilecekleri sıkıntılar, etik sorunlar ve altyapı-maliyet sorunları gibi dezavantajlar da bulunmaktadır.

Yapay zekâ destekli tıp uygulamalarının etik boyutları hakkında düşünceleriniz nelerdir?

Doç. Dr. Kerem Teralı: Her teknoloji gibi yapay zekâ teknolojisinin de getireceği bazı etik sorunlar olabilir. İlk olarak, verilerin gizliliği ve güvenliği büyük önem taşır. Hastaların tıbbi verilerinin özenle korunması, yetkisiz erişimlerden ve kayıt dışı kullanımlardan korunmalıdır. Şeffaflık da önemlidir; yapay zekâ teknolojilerinin nasıl çalıştığı ve kararlar aldığı açıklanabilir olmalıdır. Bu algoritmaların nasıl işlediğini hem hastaların hem de sağlık profesyonellerinin anlayabilmesi gerekir. Ayrıca, bireylerin rızası da önemlidir; tıbbi verilerin işlenmesi ve kullanılması için hastadan ya da hasta yakınından bilgilendirilmiş onam alınması gerekir. Teknolojilere sadece belirli bir zümrenin erişim imkanının olmaması, toplumsal eşitsizliklerin artmaması için gereklidir.

Yapay zekâ destekli teşhis ve tedavi yöntemlerinin hastaların deneyimini nasıl etkilediğini gözlemliyorsunuz? Bu teknolojilerin hasta bakımını nasıl daha etkili hale getirdiğini düşünüyorsunuz?

Doç. Dr. Kerem Teralı: Hızlı ve doğru tanı, ya da bireyselleştirilmiş tedavi, bunlar hasta açısından da tabii ki çok memnuniyet verici gelişmeler. Ancak, bundan başka bazı ülkelerde "tele tıp" dediğimiz bir uygulama var. Mesela, hasta telefonuna bir uygulama yükleyebilir veya sağlık kuruluşunu arayarak telefonla yapay zekâ asistanına bağlanabilir. Sesli ya da yazılı olarak mesela şikayetlerini sıralayabilir. Bu yapay zeka asistanı da hastadaki belirtileri, semptomları değerlendirebilir, acil durumları tanımlayabilir ve gerektiğinde hastayı doktora yönlendirebilir. Bunlar, aslında hastanın hayatını kolaylaştırır, hem de sağlık profesyonellerinin iş yükünü hafifletir. Mesela hastalığını yapay zeka asistanına anlatarak, hastalığı hakkında daha fazla bilgi alabilir; hem kendi sağlık durumu hakkında daha bilinçli hale gelmiş olur, hem de tedavi sürecine daha fazla katılmış olur. Yani hasta katılımı da artmış olur. Bunlar, hep hasta açısından olumlu gelişmeler.

Yapay zekâ teknolojileri, sağlık sektörünün geleceğini nasıl şekillendirebilir? Önümüzdeki yıllarda hangi alanlarda daha fazla gelişme bekleniyor?

Doç. Dr. Kerem Teralı: Literatürden gördüğümüz kadarıyla, şu an en hızlı gelişen alan tıbbi görüntüleme alanıdır. Radyoloji ve patolojide tıbbın daha dijital olarak odaklı disiplinleri olduğu için, bunlar tabii ki bu gelişmelerden nasibini alıyor. Bunun dışında baktığımızda, ilaç sektöründe yine ihtiyaca yönelik algoritmaların geliştirildiğini görüyoruz. Benim özel olarak ilgilendiğim nadir hastalıklar konusu var. Şimdi endişeler de var ileride. Mesela yapay zekâ sağlık profesyonellerinin yerini alabilir mi? Böyle korkuların ilerlediği, geliştiği sektör için aynı şey söz konusu olabilir. Yakın gelecekte böyle bir şey beklemiyoruz; ya da daha distopik kurgular var. Yarın daha ileride dünyayı ele geçirebilecek, belki de şimdi bunları düşünmek yerine, aslında bu teknolojileri nasıl geliştirebiliriz, ona odaklanmak lazım. Sonuçta bu daha emekleme çağında bir teknoloji, önce onu ayağa kaldırmak, yürümesini sağlamak lazım. Çünkü geri dönüş zaten bize olacak. Bana göre bu bir devrim. Hani hep deriz, buhar devrimi, elektrik devrimi. Bunlar insanların yaşamını derinden etkileyen, insan uygarlığını geliştiren iki önemli sanayi devrimi. Bana göre, yapay zekâ da şu an yükselişte olan önemli bir bilim ve teknoloji devrimi ve ileride bunu benimseyen devletler olsun, sağlık kuruluşları olsun, bireyler olsun, sağlıkçılar olsun. Bunu benimseyen insanlar, muhtemelen bir ya da belki birkaç adım önde olacak.

Sizin son olarak söylemek istediğiniz bir şey var mı?

Yeni teknolojiden korkmamak lazım, çünkü faydalarını görüyoruz bugün, yapay zekâ teknolojilerinin sağlık alanında. Bu yüzden gelişmesine katkıda bulunmamız lazım, kullanmamız lazım.