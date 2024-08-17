Doç. Dr. Özgör’den Kuzey Kıbrıs arıcılık faaliyetleri hakkında önemli araştırma  

Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi (UKÜ) Kıbrıs Arı ve Arı Ürünleri Araştırma Merkez Müdürü Doç. Dr. Erkay Özgör, 14 kişiden oluşan bir araştırma grubu ile gerçekleştirdikleri çalışma sonucunda Avrupa genelinde arıcıların arıcılık uygulamaları ve ülkesel arıcılık faaliyetleri hakkında bir perspektif sunulmasını sağladı.

Doç. Dr. Özgör söz konusu araştırmanın çok geniş kapsamlı bir çalışma olduğuna dikkat çekerek, “Üniversitemizin de içinde bulunduğu 14 kişiden oluşan bir çalışma ekibi oluşturduk. Araştırma süresince 33 Avrupa ülkesini temsil eden toplam 2.111 arıcı ile iletişime geçtik. Onların arıcılık uygulamaları ve ülkesel arıcılık faaliyetleri hakkında bilgi topladık” dedi.

İlgili çalışmada, ülkesel olarak arıcıların genel mesleki ve demografik yapıları hakkında da veri topladıklarını aktaran Özgör, “Çalışmada ayrıca bal verimi ve bal satışlarındaki durum, tüketicilerin bal satın alırken talepleri ve daha iyi bir arıcı olunmasına dair tavsiyeler hakkında bilgi sağlandı” şeklinde konuştu.

Özgör, geniş ölçekli araştırmada ayrıca arıcılıktaki başarısızlık konularına dair de çalışıldığını söyleyerek, arıcılığa dair Avrupa geneli ve ülkesel sorunlar temelinde değerlendirmeler de yapılarak, arıcıların karşılaştıkları sorunlara da yer verildiğini kaydetti.

Çalışmanın Kuzey Kıbrıs bağlamı hakkında da bilgi veren Özgör, Kuzey Kıbrıs'taki arıcıların yaklaşık %60'ının doğru arıcılık için bilgiyi bir ön koşul olarak gördüklerini, diğerleri için ise arıcılıkta tutku ve sabrın önemli olduğu sonucuna ulaştıklarını belirtti.

Özgör, arıcıların bu mesleğin gelecekte bilgi birikimi ve desteklerle daha da gelişeceği umudunu taşıdıklarını dile getirerek, araştırma sonucunda arıcıların her koşulda kendilerini geliştirdiklerini ve bilinçli arıcılık faaliyetlerinde bulunduklarını da ifade etti.

Araştırmada 33 Avrupa ülkesinin yer aldığını vurgulayan Özgör, bu kapsamda Kuzey Kıbrıs olarak bölgenin çalışmada gösterilmesinin, adanın kuzeyindeki çalışmaların yansıtılmasının önemli olduğunu aktardı.

Özgör, çalışmada Kıbrıs’ın kuzeyindeki arıcılık ve arıcılara özgü problemler, geleceğe yönelik kaygılar ve arıcılık faaliyetleri ile ilgili bilgilerin de net bir şekilde paylaşıldığını belirterek, bu sayede Kuzey Kıbrıs’taki arıcılığın birçok Avrupa ülkesi ile karşılaştırılması fırsatının yaratıldığını kaydetti.

‘Arıcılığa başlama konusunda tavsiyeler, arılarla ilgili anılar ve balın kullanımı’ başlıklı araştırma aynı zamanda Journal of Apicultural Research dergisinde yayınlandı.