DOÇ. DR. Ramadan Özmanevra Daü Klinik Uygulama Ve Araştırma Merkezi’nde Hasta Kabulüne Başladı

Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Doç. Dr. Ramadan Özmanevra, Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Dr. Fazıl Küçük Tıp Fakültesi’ne bağlı hizmet veren Klinik Uygulama ve Araştırma Merkezi’nde hasta kabulüne başladı.

Haftanın belli günlerinde hasta kabul edecek olan Doç. Dr. Özmanevra’dan randevu almak isteyenler 09.00-17.00 saatleri arasında (0392) 630 3851 numaralı telefondan randevu alabilecek.

DAÜ Klinik Uygulama ve Araştırma Merkezi’nde DAÜ personeline ve birinci derece yakınlarına (eş, çocuk, anne-baba) %25 indirim uygulanıyor. Merkezde tüm ödemeler kredi kartı ile gerçekleştiriliyor.

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15/01/2023 09:58