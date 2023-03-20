Doğa alarm vermeye başladı!

Bilim insanları, insanların yaşamadığı Brezilya'nın Trindade Adası'nda plastikten oluşan kayalara rastladı.

Özellikle okyanus ve denizlerimizdeki plastik kirliliği tüm bilim dünyasının gündeminde yer almaya devam ediyor. Yapılan son bir keşif ise artık doğanın da bu konuda alarm vermeye başladığının yeni bir kanıtı oldu.

Brezilya’nın volkanik adası Trindade Adası’nda bulunan kayalar, bilim insanlarını ilk etapta fazlasıyla şaşırttı. Mavi-yeşil renkte görülen kayalar üzerinde inceleme yapan bilim insanları, bu yeşil yapının aslında plastik olduğu gerçeğiyle yüzleşti.

Brezilya kıyılarına 1.140 kilometre uzaklıkta bulunan adadaki kayalar, erimiş plastik, granül ve diğer parçacıkların bir araya gelmesine oluşmuşlardı. Adada herhangi bir insan da yaşamıyordu. Yani bu plastikler, okyanusta bulunan ve adaya vuran plastikler idi. Plastiklerin en büyük kaynağı ise balıkçıların kullandıkları ağlar idi.

Plastikler ile oluşan kayalar, bilim dünyasında “plastiglomerate” adıyla anılıyor. Bunlardan ilkine ise 2006 yılında Hawaii’de rastlanmıştı. Keşif, deniz bilimci Charles Moore tarafından yapılmıştı.

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20/03/2023 21:59