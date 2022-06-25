Türkiye Atletizm Federasyonu (TAF) tarafından düzenlenen 90. Türkiye Büyükler ve U23 Atletizm Şampiyonası Bursa’da bugün (25 Haziran Cumartesi) başladı.

Yarışların ilk gününde ülkemiz adına kadınlarda Doğa Erek, erkeklerde de Yiğitcan Hekimoğlu 100 metrede piste çıktı.

Bursa Atıcılar Olimpik Stadyumu’nda yapılan yarışlarda Doğa seçmeleri geçerek finalde yarıştı ve 12.62’lik derecesiyle genel klasmanda U23 kategorisinde Türkiye 3.’sü olarak bronz madalya kazandı. Doğa ayrıca büyükler kategorisinde de genel klasmanda 9. oldu.

Yiğitcan da seçmeleri geçerek final koşarken 10.54’lük derecesiyle büyüklerde 7. sırada yer aldı.

Türkiye Büyükler ve U23 Atletizm Şampiyonası’nda heyecan yarın (26 Haziran Pazar) yapılacak ikinci gün yarışlarıyla devam edecek. İkinci günde ülkemiz adına 3 sporcumuza pistte olacak. Doğa ve Yiğitcan 200 metrede, Buse Savaşkan da yüksek atlamada mücadele edecek.

Doğa Erek’ten U23’te bronz madalya

Kadınlar 100 metre seçmeleri sabah seansında yapıldı ve toplam 43 atlet 6 ayrı seride yarıştı.

Yabancı atletlerin de yer aldığı yarışta sporcumuz Doğa Erek 2. seri 2. kulvarda piste çıktı ve yarışı 12.52 saniyelik dereceyle noktaladı.

Kendi serisini 4. sırada tamamlayan Doğa, genel klasmanda 13., Türk atletler arasında da 10. sırada yer alarak B Finali koşmaya hak kazandı.

Doğa, akşam seansında koşulan 100 metre kadınlar B Finali’nde 12.62 saniyelik derecesiyle U23 kategorisi genel klasmanında Türkiye 3.’sü oldu ve bronz madalya kazandı. Doğa büyükler genel klasmanda da Türkiye 9.’su geldi.

Yiğitcan Hekimoğlu 7. sırada yer aldı

Erkekler 100 metre seçmelerinde ise toplam 89 atlet 12 ayrı seride mücadele ederken seçmelerde oldukça iyi dereceler ortaya çıktı.

Sporcumuz Yiğitcan Hekimoğlu 4. seri 4. kulvarda yarışarak 10.64 saniyelik dereceyle finiş gördü.

Yiğitcan kendi serisini 1. sırada tamamlarken genel klasmanda 14. olarak B Finali biletini kaldı.

Akşam seansında koşulan 100 metre erkekler B Finali’ni 10.54 saniyelik derecesiyle ikinci sırada tamamlayan Yiğitcan genel klasmanda Türkiye 7.’si oldu.

Doğa ve Yiğitcan yarın 200 metrede piste çıkacak

Doğa Erek ve Yiğitcan Hekimoğlu yarın 200 metre yarışı için pistte olacacak. Her iki sporcumuz da sabah seansında 200 metre seçmelerine çıkarak A Finali veya B Finali’ne kalabilmek mücadele edecek.

Buse yarın yüksek atlamada sahne alacak

Kadınlar yüksek atlamada bu sezon 1.88’lik kariyer derecesiyle Türkiye’nin bir numarası konumundaki sporcumuz Buse Savaşkan da yarın piste çıkacak. Oldukça formda olan sporcumuz Buse, Türkiye şampiyonluğunu hedefleyecek.

Başkanlar yarışı birlikte izledi

Türkiye Büyükler ve U23 Atletizm Şampiyonası’nda büyük heyecana sahne olan ilk gün yarışlarını, Türkiye Atletizm Federasyonu Başkanı Fatih Çintimar ve KKTC Atletizm Federasyonu Başkanı Ferhat Sakallı protokolde birlikte izlediler.

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25/06/2022 20:28